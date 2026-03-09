بیانیه باشگاه تراکتور در پی انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور با انتشار پیامی انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

در متن پیام باشگاه آمده است:



ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌ الله امام سیدعلی خامنه‌ای، انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری که مبتنی بر قانون اساسی صورت گرفته را خدمت مردم ایران و تمامی مسلمانان جهان تبریک می‌گوییم.



قطعاً درایت و رهبری ایشان در این برهه حساس و تاریخی، منجر به شکست و مأیوس شدن دشمنان و حفظ اتحاد و انسجام ملی و تداوم‌گر مسیر پیشرفت خواهد بود.



باشگاه تراکتور ضمن تاکید بر حفظ اتحاد، انسجام و همبستگی ملی، اعلام می‌دارد تمامی ارکان باشگاه و هواداران میلیونی خود به عنوان سرمایه اجتماعی بی‌بدیل، همچون گذشته با اطاعت از فرامین رهبری، در مسیر اعتلا، پیشرفت و افتخار آفرینی برای ایران اسلامی گام خواهند برداشت.

