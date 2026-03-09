خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیانیه باشگاه تراکتور در پی انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی
کد خبر : 1760395
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه تراکتور با صدور پیامی انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، باشگاه تراکتور با انتشار پیامی انتخاب رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت.

در متن پیام باشگاه آمده است:
 
ضمن تسلیت مجدد شهادت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت‌ الله امام سیدعلی خامنه‌ای، انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی اعضای مجلس خبرگان رهبری که مبتنی بر قانون اساسی صورت گرفته را خدمت مردم ایران و تمامی مسلمانان جهان تبریک می‌گوییم.
 
قطعاً درایت و رهبری ایشان در این برهه حساس و تاریخی، منجر به شکست و مأیوس شدن دشمنان و حفظ اتحاد و انسجام ملی و تداوم‌گر مسیر پیشرفت خواهد بود.
 
باشگاه تراکتور ضمن تاکید بر حفظ اتحاد، انسجام و همبستگی ملی، اعلام می‌دارد تمامی ارکان باشگاه و هواداران میلیونی خود به عنوان سرمایه اجتماعی بی‌بدیل، همچون گذشته با اطاعت از فرامین رهبری، در مسیر اعتلا، پیشرفت و افتخار آفرینی برای ایران اسلامی گام خواهند برداشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل