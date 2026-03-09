تب دیومانده در بوندسلیگا
ظهور ستاره جدید در اروپا: پدیدهای که همه را شگفتزده کرد
یان دیومانده، بازیکن ۱۹ ساله اهل ساحل عاج، با نمایشهای درخشان خود به سرعت در حال مطرح شدن در فوتبال اروپا است و بسیاری او را یکی از استعدادهای ویژه نسل جدید میدانند.
به گزارش ایلنا، چند ماه پیش تمام رسانههای آلمانی از تصمیم لایپزیش برای تعیین رقم خیرهکننده ۱۰۰ میلیون یورو بهعنوان قیمت فروش یان دیومانده خبر دادند؛ عددی که در ابتدا به نظر بسیاری کاملاً غیرمنطقی بود. دلیلی هم داشت — این باشگاه تنها چند ماه قبل او را با ۲۰ میلیون یورو از لگانس خریده بود. اما فصل فوقالعادهای که این پسر ۱۹ ساله به نمایش گذاشت دیدگاهها را کاملاً تغییر داد؛ حالا همان مبلغی که یکبار باعث تمسخر شد، دیگر چندان دور از ذهن نیست.
دیومانده در سال ۲۰۰۶ در شهر آبیجان، ساحل عاج، به دنیا آمد و فوتبالش را در آکادمیهای پایه آمریکا آغاز کرد. از آنجا راهی لگانس شد و خیلی زود جرقه استعدادش همه را غافلگیر کرد. بورخا خیمنس، سرمربی وقت لگانس، نخستین کسی بود که در تمرینات متوجه تواناییهایش شد و کمتر از یک سال بعد برای اولین بار او را در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به میدان فرستاد.
خیمنس بعدها در یک پادکست گفت که در یکی از تمرینها دیومانده چند حرکت خیرهکننده انجام داد و فضای باشگاه را دگرگون کرد. همانجا بود که اعضا با تماشای ویدیوهای او واکنش جالبی نشان دادند:«مواظب باشید، شاید مسی جدید را پیدا کردهایم.»
ستاره جوان در مجموع فقط ۱۰ بازی و حدود ۵۰۰ دقیقه در لالیگا بازی کرد، اما همین کافی بود تا نگاه مدیران لایپزیش را به خود جلب کند؛ تیمی که در حال گذر از دوران تغییر و بازسازی بود. خودش بعدها گفت در آن مقطع بین دو گزینه لگانس و چلسی قرار داشت و ترجیح داد برای ادامه مسیر در اسپانیا بماند؛ تصمیمی که به گفته خودش «حیاتی و درست» بوده است.
در ابتدا انتظار میرفت دیومانده در لایپزیش پشت سر بازیکنانی مثل باکایوکو، نوسا و بومگارتنر تجربه کسب کند، اما فقط چند هفته طول کشید تا به یکی از مهرههای کلیدی تیم اوله ورنر تبدیل شود. او در فصل جاری در ۲۲ بازی از ۲۷ مسابقه بوندسلیگا در ترکیب اصلی قرار گرفته و همزمان اولین بازی ملی خود را برای ساحل عاج انجام داده است. نمایشهایش در جام ملتهای آفریقا نیز چنان درخشان بود که نامش بهعنوان یکی از چهرههای ویژه تورنمنت مطرح شد.
دیومانده به خاطر سرعت انفجاری، قدرت بدنی بالا و توانایی استثنایی در عبور از مدافعان شناخته میشود. میتواند از هر دو سمت خط حمله بازی کند و سبک بازیاش ترکیبی از جسارت و تکنیک است. بر اساس آمار، در میان پنج لیگ برتر اروپا تنها لامین یامال با ۱۱۵ دریبل موفق عملکردی بهتر از ۸۶ دریبل موفق او دارد.
با این حال خودش تأکید میکند که گلزنی مهمترین بخش برنامه پیشرفت اوست. تمرینهای ویژه روی فینیشینگ باعث شده در نخستین فصل حضورش در لایپزیش در ۱۸ گل تیم نقش داشته باشد — ۱۱ گل زده و ۷ پاس گل؛ تنها لامین یامال بین بازیکنان زیر ۱۹ سال آمار بالاتری دارد.
درخشش او بیتردید بازار نقلوانتقالات را تحت تأثیر قرار داده است. چند باشگاه بزرگ اروپا خواهان جذبش هستند و بایرن مونیخ نیز علاقهاش را بهطور غیررسمی آشکار کرده. دیومانده در فوریه قراردادی با آژانس Roc Nation Sports امضا کرد — همان مجموعهای که مدیریت ستارگانی چون وینیسیوس و اندریک را بر عهده دارد. بهنظر میرسد تب «دیومانده مانیا» در فوتبال اروپا تازه شروع شده و این پسر ساحل عاجی در مسیر تبدیل شدن به نامی بزرگ قرار دارد.