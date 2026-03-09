واکنش مودریچ به پیروزی میلان در دربی دلامادونینا

به گزارش ایلنا، برخلاف پیش‌بینی‌ها که شانس بیشتری برای اینتر قائل بودند، میلان با آگاهی از فاصله ۱۰ امتیازی با صدر جدول می‌دانست که برای زنده نگه داشتن امیدهای قهرمانی تحت فشار زیادی قرار دارد.

در نهایت اما سرنوشت بازی با درخشش چهره‌ای غیرمنتظره رقم خورد؛ بازیکنی که قهرمان پیروزی یک بر صفر روسونری در سن‌سیرو شد. استوپینیان که پیش از این هرگز با پیراهن میلان موفق به گلزنی نشده بود، روی پاس عمقی دقیق یوسف فوفانا پشت خط دفاعی اینتر صاحب موقعیت شد و با ضربه‌ای دقیق به گوشه بالای دروازه، یان سومر را مغلوب کرد تا تنها گل بازی به نام او ثبت شود.

استوپینیان به شبکه دازن ایتالیا گفت: «واقعاً این مهم‌ترین گل زندگی من است. این نتیجه تمام تلاش‌های سختی است که انجام دادیم؛ ما تمام هفته را با جدیت تمرین کردیم، با رویکرد درستی وارد زمین شدیم و پیروز شدیم.»

مکس آلگری به استوپینیان تاکید کرده بود که به سمت لوئیس انریکه حمله کند، بازیکنی نتوانسته بود زمان مناسب برای جایگیری در دفاع را تشخیص دهد. او گفت: «بله، همان‌طور که گفتم ما روی این موضوع کار کرده بودیم و مربی به من گفت به آن کانال حمله کنم. لحظه مناسب برای فرار را پیدا کردم و گل زدم.»

این برد به معنای آن است که میلان در هر دو شهرآورد بزرگ این فصل پیروز شده است. اینتر از زمان آخرین تقابل با میلان در ۲۳ نوامبر (که آن هم ۱-۰ تمام شده بود)، در سری آ شکست نخورده بود.

لوکا مودریچ نیز به دازن گفت: «ما همیشه باور داشتیم، اما باید بازی به بازی پیش برویم. تلاش عظیمی انجام شد؛ در نیمه اول نمایش عالی داشتیم. اینتر بعد از شروع مجدد نیمه دوم فشار آورد چون تیم قدرتمندی هستند، اما عملاً هیچ موقعیتی علیه ما خلق نکردند. این نشان می‌دهد که چقدر خوب و سازمان‌یافته دفاع کردیم؛ ما شایسته پیروزی بودیم.»

فاصله در صدر جدول همچنان 7 امتیاز و این اختلاف زیاد است، اما لااقل روسونری می‌تواند در هفته‌های باقی‌مانده تا انتهای فصل،با امیدواری بیشتری اینتر را تعقیب کند. بازیکنان اینتر در وقت‌های تلف شده نیمه دوم با این که توپ را وارد دروازه کرده بودند، معترض بودند، اما داور پیش از آن در صحنه کرنر بازی را متوقف کرده بود. مودریچ در این باره گفت: «نمی‌دانم چه شد، اما داور قبل از آن سوت زده بود، پس وقتی بازی متوقف شده باشد، گلی در کار نیست که مردود شود.»

مودریچ ۶۰ نفر از دوستان و خانواده‌اش را برای تماشای بازی دعوت کرده بود، یکی از میهمان‌ها که در سکوهای سن‌سیرو دیده شد، لوکامودریچ دوست و هم‌بازی قدیمی مودریچ در رئال مادرید بود. با توجه به حضور راموس، نظر مودریچ درباره شایعات حضور آلگری در رئال مادرید برای فصل آینده چیست؟

او پاسخ داد: «شایعات همیشه اطراف رئال مادرید وجود دارد، اما من وارد این مسائل نمی‌شوم. در میلان بسیار خوشحالم. از دیدن سرخیو خیلی خوشحال شدم؛ او دیروز پیام داد و گفت واقعاً می‌خواهد این بازی را تجربه کند. حضور او در اینجا و کسب پیروزی، همه چیز را بهتر کرد! ما امروز کمی از روحیه سرخیو راموس را در تیم داشتیم.»

