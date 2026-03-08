شهادت مربی بدنسازی در حمله به مجموعه ورزشی بعثت
به گزارش ایلنا، در جریان حمله موشکی به مجموعه ورزشی بعثت تهران، محمد عزیزی از مربیان بدنسازی کشورمان جان خود را از دست داد و به شهادت رسید.
علیپور، رئیس اداره ورزش و جوانان جنوبشرق تهران، با تأیید این خبر اعلام کرد که این مربی باسابقه که به عنوان پیمانکار سالن بدنسازی مجموعه بعثت نیز فعالیت میکرد، در زمان وقوع حمله در محل حضور داشت و در پی این حادثه به شهادت رسید.