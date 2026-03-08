چرخش در پرونده نیمار؛ سرآشپز سابق ادعایش را پس گرفت
در حالی که گزارش روزنامه متروپولس از شکایت سرآشپز سابق نیمار خبرساز شده بود، مارسلا لرمی مینگورانس حالا از ادعاهای مطرحشده عقبنشینی کرده و روایت این پرونده تغییر کرده است.
به گزارش ایلنا، با این حال در ساعات اخیر این پرونده با تغییری ناگهانی روبهرو شد. شاکی اعلام کرده که هیچ شکایت رسمی یا اقدام حقوقی علیه ستاره برزیلی ثبت نکرده و اساساً پروندهای علیه نیمار در جریان نیست.
او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «من هرگز به دلیل نقض حقوق کارگری علیه او یا هیچ فرد مرتبط با او شکایتی مطرح نکردهام.»
این در حالی است که پیشتر روزنامه متروپولِس گزارش داده بود مارسلا لِرمی مینگورانس مدعی شده نیمار او را مجبور به کارهای طولانی و فرساینده میکرد؛ بهطوری که گفته میشد او روزانه تا ۱۴ ساعت کار میکرده و با شرایط دشوار کاری مواجه بوده است. همچنین در همان گزارش به بروز آسیبهای جسمی برای این سرآشپز نیز اشاره شده بود.
اما این سرآشپز توضیح داد: «با توجه به انتشار اطلاعات نادرستی که نام من را درگیر کرده، لازم میدانم موضوع را روشن کنم: من بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ برای نیمار جونیور کار کردم و همیشه رابطهای حرفهای بر پایه احترام و اصول اخلاقی داشتیم.»
این روزنامه همچنین گزارش داده بود که این سرآشپز حدود ۴۳ هزار یورو غرامت درخواست کرده است؛ موضوعی که او آن را نیز رد کرد. مینگورانس نوشت: «در تاریخ ۶ مارس ۲۰۲۶، حسابی در اینستاگرام با سوءاستفاده از تصویر من اطلاعاتی منتشر کرد و نامم را به یک پرونده فرضی درباره نقض حقوق کارگری مرتبط دانست؛ پروندهای که اصلاً وجود ندارد. این اطلاعات کاملاً نادرست است.»
او در پایان افزود: «اقدامات قانونی برای حذف این محتوا و پاسخگو کردن افراد مسئول در حال انجام است.»