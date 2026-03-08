اعتراض تند گواردیولا به داوری بازی منچسترسیتی و نیوکاسل

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، پس از پیروزی تیمش برابر نیوکاسل در جام حذفی انگلیس از تصمیمات داوری به‌شدت انتقاد کرد و تأکید کرد که دیگر در برابر این اتفاقات سکوت نخواهد کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار منچسترسیتی و نیوکاسل در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی انگلیس با برتری ۳ بر ۱ شاگردان گواردیولا به پایان رسید؛ مسابقه‌ای که در آن عمر مرموش مهاجم مصری سیتی با به ثمر رساندن دو گل نقش مهمی در صعود تیمش به مرحله بعد داشت.

با این حال، تصمیمات داوری در طول مسابقه باعث نارضایتی سرمربی سیتی شد. گواردیولا که در جریان بازی به دلیل اعتراض به داور کارت زرد دریافت کرد، پس از پایان مسابقه عملکرد سام باروت داور دیدار را زیر سؤال برد.

او در گفت‌وگو با شبکه «TNT» اظهار داشت: «موضوع فقط جریمه یا کارت نیست، بلکه برخی تصمیماتی است که برای من قابل درک نیست.»

سرمربی منچسترسیتی به صحنه‌ای اشاره کرد که در آن جرمی دوکو پس از عبور از کیران تریپیه در محوطه جریمه سرنگون شد، اما داور اعتقادی به خطا نداشت. گواردیولا در این باره گفت: «خطایی که روی دوکو انجام شد کاملاً واضح بود. چنین صحنه‌ای در هر جای دیگری خطا اعلام می‌شود.»

او همچنین با لحنی انتقادی افزود که این اتفاق‌ها بارها تکرار شده و به همین دلیل دیگر قصد ندارد در برابر آن سکوت کند.

محرومیت دو مسابقه‌ای

گواردیولا در جریان این دیدار به دلیل اعتراض به تصمیم داور کارت زرد گرفت؛ اخطاری که ششمین کارت او در فصل جاری محسوب می‌شود.

طبق قوانین جدید فوتبال انگلیس، دریافت شش کارت زرد برای مربیان در طول فصل به معنای محرومیت دو مسابقه خواهد بود. به این ترتیب، سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی دیدار لیگ برتر مقابل وستهم و همچنین بازی مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی را از روی نیمکت هدایت نخواهد کرد.

گواردیولا که بیش از یک دهه در فوتبال انگلیس فعالیت کرده، در پایان تأکید کرد همچنان از بازیکنان تیمش دفاع خواهد کرد و معتقد است برخی تصمیمات داوری در مسابقات نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند.

