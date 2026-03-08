لیونل مسی در یکقدمی ثبت گل شماره ۹۰۰
قهرمان رقابت‌های ام‌ال‌اس (MLS) پس از آنکه دیداری از کاخ سفید داشت، موفق شد با غلبه بر تیم دی‌سی یونایتد، دومین پیروزی خود را در همان سه هفته نخست شروع مسابقات به دست بیاورد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اینتر میامی موفق شد در شروع فصل تازه رقابت‌های ام‌ال‌اس، دومین برد پیاپی خود را جشن بگیرد. یاران مسی که روزهای گذشته را با حضور در کاخ سفید و ملاقات با ترامپ سپری کرده بودند، در چارچوب مسابقات هفته سوم توانستند میزبان خود یعنی دی‌سی یونایتد را با حساب دو بر یک از پیش رو بردارند و با کسب این پیروزی شیرین، جایگاه چهارم جدول رده‌بندی کنفرانس شرق را به خود اختصاص دهند.

بازیکنان نماینده ایالت فلوریدا شالوده اصلی این پیروزی را در همان ۴۵ دقیقه نخست پایه‌ریزی کردند؛ جایی که ابتدا رودریگو دی‌پول در هفدهمین دقیقه بازی قفل دروازه حریف را شکست و اندکی بعد، در دقیقه ۲۷، نوبت به لیونل مسی رسید تا نام خود را در بین گلزنان این دیدار ثبت کند.

گلی که در روز شنبه به ثمر رسید، شمار گل‌های رسمی فوق‌ستاره آرژانتینی در تمامی رقابت‌های دوران ورزشی‌اش (مجموع دیدارهای باشگاهی و ملی) را به عدد خیره‌کننده ۸۹۹ ارتقا داد. اکنون این اسطوره شماره ۱۰ فرصت ایده‌آلی دارد تا در تقابل روز چهارشنبه آینده برابر تیم نشویل در مسابقات جام قهرمانان کونکاکاف، مرز ۹۰۰ گل زده را لمس کند. با تمامی این تفاسیر، او برای رسیدن به رکورد جاودانه کریستیانو رونالدو هنوز فاصله قابل توجهی پیش روی خود می‌بیند.

با شروع نیمه دوم، تیم دی‌سی یونایتد به عنوان میزبان مسابقه تلاش کرد تا به بازی برگردد و سرانجام توانست در دقیقه ۷۵ با ضربه تای باریبو یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

