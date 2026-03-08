حمله مسلحانه به مدیر برنامههای وینیسیوس در برزیل
مشاور تصویر و بازاریابی وینیسیوس جونیور و لوکاس پاکتا در شهر ریودوژانیرو هدف حمله سارقان مسلح قرار گرفت و در جریان این حادثه زخمی شد.
به گزارش ایلنا، ادواردو پیکسوتو، مدیر تصویر و بازاریابی وینیسیوس جونیور و لوکاس پاکتا، پس از آنکه بر اثر شلیک گلوله از ناحیه شکم مجروح شد، هماکنون در یکی از بیمارستانهای ریودوژانیرو بستری است و پزشکان وضعیت عمومی او را پایدار اعلام کردهاند. این اتفاق بامداد جمعه و حوالی ساعت دو صبح رخ داده است.
پیکسوتو با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی به این حادثه واکنش نشان داد و نوشت: «همهچیز شبیه یک کابوس بود، اما فقط یک شب معمولی در ریو. هنگام سرقت به من از ناحیه شکم تیراندازی شد و حالا در بیمارستان هستم.»
پلیس ریودوژانیرو تحقیقات درباره این تیراندازی را آغاز کرده و در تلاش است دو مهاجمی را که پس از حمله از محل گریختهاند، شناسایی و بازداشت کند. طبق گزارش روزنامه برزیلی اُگلوبو، پیکسوتو حوالی ساعت دو بامداد در حال رانندگی بود که افراد مسلح به خودروی او نزدیک شدند. بررسیهای اولیه نشان میدهد هدف اصلی مهاجمان سرقت بوده اما شرایط به درگیری و تیراندازی کشیده شده است.
بر اساس گفته شاهدان، دو مرد مسلح به خودرویی که پیکسوتو به همراه چند نفر دیگر در آن حضور داشتند نزدیک شدند و قصد داشتند تلفنهای همراه سرنشینان را بربایند. سرنشینان خودرو تلفنهای خود را تحویل دادند، اما با وجود این، یکی از مهاجمان اسلحه را بیرون کشید و به پیکسوتو شلیک کرد. عاملان این حمله بلافاصله پس از تیراندازی متواری شدند.
در حال حاضر، تحقیقات پلیس برای روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه و شناسایی عاملان آن ادامه دارد. در همین حال، مشاور وینیسیوس جونیور و لوکاس پاکتا از شرایط بحرانی خارج شده و روند درمان او رو به بهبود است، هرچند گفته میشود همچنان از شوک ناشی از این اتفاق خشونتآمیز رنج میبرد.