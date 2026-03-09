به گزارش ایلنا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد فروش بلیت‌های مسابقات پلی‌آف جهانی راه‌یابی به جام جهانی آغاز شده است؛ تصمیمی که در شرایطی اتخاذ شده که برخی نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی در مکزیک مطرح شده است.

قرار است این مسابقات در روزهای ۲۶ و ۳۱ مارس در شهرهای گوادالاخارا و مونتری برگزار شود. در این مرحله شش تیم ملی برای کسب دو سهمیه پایانی حضور در جام جهانی رقابت خواهند کرد.

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال تغییر محل برگزاری مسابقات مطرح شده بود، اما فیفا در نهایت تصمیم گرفت برنامه اولیه را حفظ کند و فروش بلیت‌ها را برای هواداران آغاز کند.

نکته قابل توجه قیمت بلیت‌ها است؛ به‌گونه‌ای که فیفا بلیت این مسابقات را با قیمت‌هایی از کمتر از ۱۷ یورو عرضه کرده است. این رقم در مقایسه با قیمت بلیت‌های مسابقات جام جهانی که گاهی تا حدود ۲۰۰ یورو می‌رسد، بسیار پایین‌تر است.

در مسیر نخست این رقابت‌ها تیم‌های کالدونیای جدید، جامائیکا و جمهوری دموکراتیک کنگو حضور دارند. در مسیر دوم نیز تیم‌های بولیوی، سورینام و عراق برای صعود رقابت خواهند کرد. تیمی که از این مسیر به جام جهانی برسد، در مرحله گروهی با فرانسه روبه‌رو خواهد شد.

با این حال برخی تیم‌ها نسبت به شرایط امنیتی نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند. فدراسیون فوتبال کنگو از فیفا درخواست کرده تضمین‌های امنیتی بیشتری برای برگزاری مسابقات در گوادالاخارا ارائه شود. همچنین گزارش‌هایی درباره دشواری احتمالی سفر تیم ملی عراق به مکزیک در پی شرایط منطقه‌ای منتشر شده است.

در واکنش به این نگرانی‌ها، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، تأکید کرد که برنامه مسابقات طبق روال پیش می‌رود و شرایط برای برگزاری این رقابت‌ها مناسب است.

از سوی دیگر، کلودیا شینباوم رئیس‌جمهور مکزیک نیز اعلام کرده امنیت بازیکنان و هواداران به طور کامل تأمین خواهد شد. او در این زمینه به برگزاری موفق یک رویداد بزرگ ورزشی سازمان UFC در مکزیکوسیتی طی روزهای گذشته اشاره کرد که بدون حادثه خاصی برگزار شد.

