پیروزی خانگی ناپولی و تثبیت سهمیه اروپا

به گزارش ایلنا، ناپولی تحت رهبری آنتونیو کونته، نمایشی سرسختانه و تحت کنترل را در دیدار خانگی مقابل تورینو به نمایش گذاشت تا رکورد شکست‌ناپذیری خود در سری آ در ورزشگاه مارادونا را حفظ کند. تنها هفت دقیقه از سوت آغاز بازی نگذشته بود که آلیسون سانتوس، ستاره برزیلی، با یک شوت مهیب از پشت محوطه جریمه، دروازه تورینو را گشود و برتری میزبان را رقم زد.

علیرغم اینکه تورینو در ادامه نیمه اول توسط دوان زاپاتا و نیکولا ولاشیچ فرصت‌هایی برای تساوی داشت، عملکرد بی‌نقص دروازه‌بان و استحکام خط دفاعی ناپولی اجازه نداد نتیجه تغییر کند.

نقطه عطف دوم این مسابقه در نیمه دوم رقم خورد؛ جایی که زامبو آنگیسا پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت به زمین بازگشت. متعاقباً، هواداران ناپولی شاهد بازگشت بزرگ دیگری بودند: کوین دی‌بروینه در دقیقه ۷۹ پس از ماه‌ها دوری از میادین (از ماه اکتبر) وارد زمین شد تا خط حمله تیم کونته طراوت تازه‌ای بگیرد.

گل دوم ناپولی در دقیقه ۶۸ توسط الیف الماس به ثمر رسید؛ او با پاس عمقی و زیرکانه ماتئو پولیتانو، مدافعان حریف را از پیش رو برداشت و خیال هواداران را تا حد زیادی راحت کرد.

هرچند تورینو توانست در دقیقه ۸۸ از طریق چزاره کاسادی یکی از گل‌های خورده را جبران کند، اما مدیریت بازی توسط ناپولی تضمین کرد که هر سه امتیاز این رویارویی حساس در آغوش پارتنوپی باقی بماند.

به نظر می‌رسد با بازگشت ستاره‌های کلیدی، تیم کونته در مقطع سرنوشت‌ساز فصل به اوج هماهنگی خود رسیده است.

