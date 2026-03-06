خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتقاد جرج گلووی از فیفا پس از حمله به ورزشگاه آزادی

کد خبر : 1759233
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده پیشین پارلمان بریتانیا با اشاره به بمباران ورزشگاه سرپوشیده آزادی، از فیفا درباره واکنش به این اتفاق سؤال کرد.

به گزارش ایلنا،  گلووی در پیامی با خطاب قرار دادن فیفا، نسبت به سکوت این نهاد فوتبالی درباره حمله به یکی از اماکن ورزشی ایران انتقاد کرد و نوشت: «فیفای عزیز، در این مورد چه خواهید کرد؟ ایران عضو شماست.»

بمباران و تخریب ورزشگاه سرپوشیده آزادی توسط آمریکا و اسرائیل این بار اعتراض جرج گلووی، نماینده سابق مجلس بریتانیا و مجری مشهور را در پی داشت تا فیفا را زیرسوال ببرد. این مجری مشهور نوشت: فیفا عزیر در این مورد چه خواهید کرد؟ ایران عضو شماست. این کشور تابستان امسال به مسابقات جام جهانی شما راه یافته است. شما به بمب‌گذار، جایزه صلح فیفا را دادید..

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

