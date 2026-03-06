رونمایی از ترکیب اورژانسی رئال مادرید مقابل سلتا

به گزارش ایلنا، امشب ورزشگاه بالایدوس میزبان نبردی است که می‌تواند سرنوشت قهرمانی لالیگا را برای رئال مادرید رقم بزند. کهکشانی‌ها پس از تحمل دو شکست تلخ و متوالی، نه تنها صدر جدول را دو دستی تقدیم بارسلونا کردند، بلکه حالا با اختلاف چهار امتیاز نسبت به رقیب دیرینه (در فاصله ۳۶ امتیاز مانده تا پایان فصل) در جایگاه دوم قرار دارند.

کوچک‌ترین لغزش در ویگو می‌تواند رویای قهرمانی را برای شاگردان آربلوا برای همیشه بر باد دهد و یک ناکامی قطعی به شمار رود. در نقطه مقابل، کسب سه امتیاز این دیدار خارج از خانه، فشار روانی سنگینی بر دوش کاتالان‌ها خواهد گذاشت؛ چرا که بارسا روز شنبه باید در جهنم «سن‌مامس» و در یک بازی همواره دشوار به مصاف اتلتیک بیلبائو برود.

بزرگ‌ترین کابوس آربلوا در این مسابقه حساس، بحران بی‌سابقه و غایبان پرشمار در خط دفاعی است. هویسن و کارراس به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیم نیستند، ادر میلیتائو و داوید آلابا همچنان درگیر مصدومیت‌اند و وضعیت رائول آسنسیو نیز به دلیل یک آسیب‌دیدگی جزئی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این تفاسیر، تیبو کورتوا درون دروازه خواهد ایستاد و ترنت سمت راست خط دفاعی را پوشش می‌دهد. اگر مشکل خاصی رخ ندهد، رودیگر و آسنسیو قلب خط دفاع را تشکیل می‌دهند؛ اما در صورتی که این مدافع اهل جزایر قناری (آسنسیو) به بازی نرسد، آربلوا مجبور است به استعدادهای آکادمی یعنی لامینی فاتی یا دیگو آگوادو اعتماد کند. در سمت چپ خط دفاعی نیز هواداران شاهد یک اتفاق ویژه خواهند بود: بازگشت غیرمنتظره فرلان مندی.

در میانه میدان، شواهد حاکی از آن است که سرمربی مادریدی‌ها قصد دارد به همان ترکیب بازی با ختافه وفادار بماند؛ تصمیمی جسورانه، آن هم در شرایطی که آن چیدمان نتیجه چندان درخشانی به همراه نداشت. بر این اساس، اورلین شوامنی و آردا گولر به عنوان زوج هافبک دفاعی نقش‌آفرینی خواهند کرد، فده والورده در جناح راست به میدان می‌رود و تیاگو پیتارک در سمت چپ قرار می‌گیرد. این مسابقه فرصت طلایی دیگری برای این پدیده جوان آکادمی است تا ارزش‌های خود را ثابت کند؛ بازیکنی که در اولین حضور فیکس خود مقابل ختافه، عملکرد قابل قبولی داشت و با جریان بازی تیم ناهماهنگ نبود.

در فاز تهاجمی و با توجه به غیبت کیلیان امباپه، جایگاه وینیسیوس در ترکیب اصلی کاملاً تضمین‌شده و غیرقابل بحث است. اگرچه در دیدارهای اخیر، گونسالو زوج خط حمله ستاره برزیلی بوده، اما احتمال می‌رود کادر فنی برای نبرد در ویگو یک تغییر تاکتیکی اعمال کرده و روی براهیم دیاز ریسک کند. دلیل این تغییر احتمالی، سرعت بالای براهیم و مهارت او در استفاده از ضدحملات است؛ حربه‌ای که می‌تواند مقابل سلتاویگویی که انتظار می‌رود برخلاف ختافه با خط دفاعی بالاتر و هجومی‌تر بازی کند، به شدت کارساز باشد.

با جمع‌بندی این موارد، ۱۱ مرد احتمالی دو تیم در نبرد امشب به شرح زیر خواهند بود:

ترکیب احتمالی رئال مادرید: کورتوا؛ ترنت، آسنسیو (یا لامینی فاتی/دیگو آگوادو)، رودیگر، مندی؛ والورده، گولر، شوامنی، تیاگو پیتارک؛ براهیم (یا گونسالو) و وینیسیوس.

ترکیب احتمالی سلتاویگو: رادو؛ خاوی رودریگز، استارفلت، مارکوس آلونسو؛ مینگزا، ایلایکس، رومان، کارایرا؛ فر لوپز، بورخا ایگلسیاس و سودبرگ.

