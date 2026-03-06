به گزارش ایلنا، این مهاجم ۲۷ ساله که این روزها در ترکیب گالاتاسرای بازی می‌کند، فصل بسیار درخشانی را پشت سر می‌گذارد. او تا اینجای رقابت‌های سوپرلیگ ترکیه ۱۰ بار موفق به گلزنی شده و در لیگ قهرمانان اروپا نیز هفت گل دیگر به نام خود ثبت کرده است.

همین عملکرد چشمگیر باعث شده دوباره گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال بازگشت او به یکی از باشگاه‌های بزرگ فوتبال اروپا در نقل‌وانتقالات تابستانی افزایش پیدا کند.

در تازه‌ترین گزارش‌ها گفته می‌شود ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، از تحسین‌کنندگان ویکتور اوسیمن است و در داخل باشگاه نیز بحث‌هایی درباره آینده خط حمله و حتی احتمال تغییر ساختار آن مطرح شده است؛ موضوعی که به شایعات درباره جانشینی احتمالی برای هری کین ۳۲ ساله دامن زده است.

با این حال برخی منابع نزدیک به باشگاه مونیخی این گمانه‌زنی‌ها را چندان جدی نمی‌دانند و تأکید می‌کنند که بایرن در حال حاضر برنامه‌ای برای جدایی از مهاجم انگلیسی خود ندارد.

بسیاری از افراد آگاه در دنیای فوتبال نیز معتقدند صحبت‌ها درباره کنار گذاشتن کاپیتان تیم ملی انگلیس در مقطع فعلی چندان واقع‌بینانه نیست.

با وجود این، اگر شرایط در آینده تغییر کند، اوسیمن می‌تواند گزینه‌ای جذاب برای باواریایی‌ها باشد. در سناریویی که کین تصمیم به ترک بایرن بگیرد، احتمال دارد مدیران این باشگاه برای جذب مهاجم نیجریه‌ای اقدام کنند.

در حال حاضر اما اولویت اصلی بایرن حفظ هری کین است و گفته می‌شود مذاکرات برای تمدید قرارداد او نیز آغاز شده است. کین نیز از حضور در مونیخ رضایت دارد و باشگاه آلمانی هم قصد دارد آینده بلندمدت او را در تیم تضمین کند.

اوسیمن با قراردادی به ارزش ۷۵ میلیون یورو به گالاتاسرای پیوسته و قرارداد او با این باشگاه تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد. همچنین نشانه‌ای از تمایل باشگاه ترکیه‌ای برای فروش این مهاجم دیده نمی‌شود و در صورت مطرح شدن هر انتقالی، هزینه بسیار سنگینی لازم خواهد بود. او همچنان یکی از مهاجمان پردرآمد فوتبال جهان محسوب می‌شود.

نام اوسیمن در هفته‌های اخیر در کنار پاری‌سن‌ژرمن نیز مطرح شده و در بازار نقل‌وانتقالات از علاقه برخی باشگاه‌های عربستان سعودی به او هم صحبت‌هایی به گوش می‌رسد. با این حال گفته می‌شود او از حضور در استانبول پس از جدایی از ناپولی رضایت دارد، هرچند بازی برای باشگاهی در سطح بایرن مونیخ در ۲۷ سالگی می‌تواند پیشنهاد وسوسه‌انگیزی برای او باشد.

در سوی دیگر، هری کین نیز مشتریان بالقوه خود را دارد. گزارش‌هایی درباره علاقه بارسلونا به جذب او منتشر شده و احتمال بازگشت این مهاجم به فوتبال انگلیس یا حتی انتقال به لیگ عربستان نیز مطرح شده است. افراد نزدیک به کین تأکید می‌کنند که معیار اصلی او برای تصمیم‌گیری مسائل ورزشی و جاه‌طلبی فوتبالی خواهد بود، نه صرفاً مسائل مالی.

در نهایت، آینده این معادله بیش از هر چیز به روند مذاکرات قرارداد کین بستگی دارد. تنها در صورتی که شرایط این مذاکرات تغییر کند، ممکن است نام اوسیمن از یک گزینه احتمالی به گزینه‌ای جدی برای بایرن مونیخ تبدیل شود.

