به گزارش ایلنا، ولوز و لیورپول قرار است در شرایطی برابر هم قرار بگیرند که این دومین تقابل آن‌ها در فاصله تنها چهار روز است؛ دیداری که برای قرمزها کاملاً جنبه انتقامی دارد، چرا که در مسابقه قبل، تیم قعرنشین جدول موفق شد لیورپولِ قهرمان لیگ برتر را با نتیجه ۲ بر ۱ از پیش رو بردارد. قرمزهای مرسی‌ساید که در این فصل دیگر هیچ شانسی برای قهرمانی در رقابت‌های لیگ برتر ندارند، تمام تمرکز و امید خود را روی موفقیت در جام حذفی انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا معطوف کرده‌اند. آرنه اشلوت، سرمربی این تیم، با تمام توان تلاش می‌کند تا در فصلی که تاکنون برای آن‌ها ناامیدکننده سپری شده، دست‌کم یک جام قهرمانی را به دست آورد.

در شرایطی که لیورپول خود را برای این دیدار حساس در روز جمعه آماده می‌کند، اشلوت به ناچار تغییراتی را در ترکیب تیمش ایجاد خواهد کرد. کانر بردلی و جیووانی لئونی، دو بازیکن این تیم به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه زانو در این مسابقه در دسترس نخواهند بود. همین موضوع می‌تواند فرصت بیشتری برای بازیکنانی مانند جو گومز و کالوین رمزی فراهم کند تا زمان بیشتری برای حضور در زمین بازی داشته باشند.

بحران غایبان به خط دفاعی ختم نمی‌شود و در خط میانی نیز واتارو اندو به دلیل مصدومیت مچ پا و فلورین ویرتز به خاطر مشکل در ناحیه کمر غایب خواهند بود. آرنه اشلوت صبح پنجشنبه در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت ستاره آلمانی تیمش توضیح داد و به خبرنگاران گفت: «او دیروز (چهارشنبه) تا حدی با تیم تمرین کرد. منظورم این است که به‌عنوان یک «جوکر» در تمرین حضور داشت. او یک مرحله دیگر از روند بازگشتش را پشت سر گذاشت.» اشلوت در ادامه شرایط ویرتز افزود: «باید ببینیم امروز در چه شرایطی است و در بهترین حالت ممکن شاید فردا بتواند برای چند دقیقه کوتاه در دسترس باشد.»

در نهایت، الکساندر ایساک دیگر غایب بزرگ لیست تیم است که به دلیل مصدومیت در ناحیه ساق پا و پاشنه همچنان دور از میادین خواهد بود. با این حال، احتمال دارد این مهاجم در پایان ماه جاری یا نهایتاً اوایل آوریل به میادین بازگردد؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه مسیر خبر بسیار خوبی برای تیم باشد.

