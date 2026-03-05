واکنش رسمی به شایعه لغو دیدار دوستانه مصر و عربستان بعد از جنگ در ایران

گزارش‌ها در روزهای اخیر از ایجاد ابهام درباره سرنوشت بازی دوستانه تیم‌های ملی مصر و عربستان حکایت داشت؛ مسابقه‌ای که قرار است در چارچوب آماده‌سازی دو تیم برای جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این دو تیم قرار است ۲۶ مارس در ورزشگاه احمد بن علی در شهر دوحه قطر به مصاف یکدیگر بروند. با این حال، برخی تحولات امنیتی در منطقه و گزارش‌هایی درباره حملات اخیر ایران به چند کشور عربی از جمله قطر، باعث طرح گمانه‌هایی درباره احتمال لغو یا تغییر شرایط برگزاری این مسابقه شد.

در همین رابطه، مصطفی ابوزهره، عضو فدراسیون فوتبال مصر، در گفت‌وگو با روزنامه «الریاضیه» عربستان تأکید کرد که برنامه این دیدار همچنان پابرجاست و لغو آن در دستور کار قرار ندارد.

او در این خصوص گفت مسئولان دو فدراسیون مصر و عربستان بر برگزاری این مسابقه تأکید دارند و گزینه‌های مختلف برای انجام آن بررسی شده است. به گفته او، حتی در صورت بروز مشکلات احتمالی، امکان تغییر محل برگزاری مسابقه نیز وجود دارد تا بازی در تاریخ تعیین‌شده برگزار شود.

همزمان برخی رسانه‌ها از احتمال تغییر محل برگزاری دیدار موسوم به «فینالیسما» میان تیم‌های ملی اسپانیا و آرژانتین نیز خبر داده‌اند؛ مسابقه‌ای که قرار بود ۲۷ مارس در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار شود.

دیدار دوستانه مصر و عربستان بخشی از برنامه آماده‌سازی دو تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. در این رقابت‌ها، تیم ملی مصر در گروه هفتم با تیم‌های بلژیک، نیوزیلند و ایران (در صورت عدم انصراف) هم‌گروه شده است.

در سوی دیگر، تیم ملی عربستان در گروه هشتم رقابت‌ها با تیم‌های اسپانیا، اروگوئه و کیپ‌ورد رقابت خواهد کرد.

