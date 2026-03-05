برگزاری فینالیسیما در قطر همچنان نامشخص است

به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا هفته آینده درباره تغییر محل برگزاری مسابقه «فینالیسیما» که تیم‌های ملی آرژانتین و اسپانیا را رو در روی هم قرار می‌دهد، به دلیل تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه از قطر به مکان دیگری تصمیم‌گیری می‌کند. این بازی برای تاریخ ۲۷ مارس (۷ فروردین) در ورزشگاه لوسیل برنامه‌ریزی شده است.

احتمال لغو این مسابقه در تاریخ و زمان مشخص شده، پس از آن اوج گرفت که ایران، در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، قطر را که یکی از چندین کشور حاشیه خلیج فارس و میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا است، هدف قرار داد.

یک سخنگوی یوفا که این رویداد را با همکاری کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی سازماندهی می‌کند، اعلام کرد که همچنان در حال بررسی شرایط هستند.

او در گفتگو با روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت گفت: «ما با توجه به وضعیت منطقه، از گمانه‌زنی‌ها پیرامون فینالیسیما آگاه هستیم. گفتگوها با برگزارکنندگان محلی که تلاش زیادی برای موفقیت این بازی انجام داده‌اند، در جریان است. انتظار می‌رود تصمیم نهایی تا اواخر هفته آینده اتخاذ شود.»

با وجود این گمانه‌زنی‌ها، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا با اطمینان گفت در حال حاضر هیچ گزینه جایگزینی در نظر گرفته نشده است: «در حال حاضر، مکان‌های جایگزین مورد بررسی قرار نمی‌گیرند. تا زمانی که تصمیمی گرفته نشود، اظهار نظر دیگری نخواهیم کرد.»

لازم به ذکر است که فینالیسیما مسابقه‌ای است که بین قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار می‌شود. در تنها دوره‌ای که از زمان احیای مجدد این جام در سال ۲۰۲۲ برگزار شده است، آرژانتین در ورزشگاه ومبلی با نتیجه ۳ بر صفر ایتالیا را شکست داد.

