حضور وزیر ورزش در سالن ۱۲ هزار نفری تخریب‌شده آزادی (ویدیو)

وزیر ورزش و جوانان با حضور در سالن ۱۲ هزار نفری تخریب‌شده، حمله به اماکن ورزشی خالی را مصداق جنایت و تلاشی برای ایجاد رعب و وحشت دانست.

به گزارش ایلنا،  وزیر ورزش و جوانان در جریان بازدید از سالن ۱۲ هزار نفری که بر اثر حملات رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا تخریب شده است، گفت:«همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، این ورزشگاه خالی است و متأسفانه رژیم اشغالگر قدس با همکاری آمریکا از امروز حملات خود را آغاز کرده و این مجموعه را هدف قرار داده‌اند. محله‌های اطراف و این ورزشگاه که هیچ‌کس در آن حضور نداشت، مورد اصابت قرار گرفته است.»

وی با مقایسه این اقدام با جنایات دوران جنگ تحمیلی افزود:«مدل جنایت این رژیم و حامیان آمریکایی‌اش بسیار شبیه همان جنایاتی است که صدام در طول هشت سال جنگ تحمیلی انجام داد. آن زمان هم مدارس ما را می‌زدند، ورزشکاران ما را هدف قرار می‌دادند و فضاهای غیرنظامی مانند ورزشگاه‌ها را تخریب می‌کردند. همه به یاد داریم که در جریان یک بازی فوتبال در چوار ایلام، ورزشکاران فوتبالیست ما را به شهادت رساندند.»

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد:«برای کسی که هشت سال با چنین جنایت‌هایی آشنا بوده، این رفتارها چندان عجیب نیست. مردم ما از ما هم هوشیارترند و به خوبی می‌دانند که این اقدامات، تلاش‌های مذبوحانه‌ای برای ایجاد رعب و وحشت است. سؤال اینجاست که وقتی ورزشگاهی خالی است و هیچ‌کس در آن حضور ندارد، چه دلیلی دارد که با چند موشک آن را هدف قرار دهند؟ چه دستاوردی برایشان دارد؟»

او با تأکید بر بازسازی این مجموعه گفت:«ان‌شاءالله در آینده این مجموعه را دوباره خواهیم ساخت. همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس، با وجود آنکه تقریباً هیچ توانایی نظامی نداشتیم و رزمندگان ما با دست خالی در برابر تانک‌ها ایستادند، توانستیم مقاومت کنیم. امروز هم در این جنگی که ناخواسته به ما تحمیل شده و قدرت‌های مختلف دنیا در آن دخالت دارند، با توکل بر خدا و دفاع از سرزمین‌مان، قطعاً مردم ما اجازه نخواهند داد پای هیچ بیگانه‌ای به این کشور باز شود.»

وی تصریح کرد:«ما ملتی با تمدنی بزرگ هستیم و چنین رفتارهایی نه‌تنها ما را مرعوب نمی‌کند، بلکه برعکس ما را محکم‌تر می‌سازد. این‌ها جنایتی بزرگ مرتکب شده‌اند و ما باید پاسخ آن را بدهیم.»

وزیر ورزش و جوانان در پایان گفت:«امیدوارم به‌زودی خبرهای پیروزی این ملت از طریق رسانه‌ها و همکاران شما در صداوسیما منتشر شود. مردم ما صبور و بزرگ هستند و کشور ما کشوری بزرگ است. با این نوع بمباران‌ها و تلاش‌های مذبوحانه، قطعاً به جایی نخواهند رسید. متأسفانه امروز چند مجموعه ورزشی دیگر نیز هدف قرار گرفته‌اند؛ از جمله یک استخر و یک سالن ورزشی که آن‌ها هم خالی بودند. واقعاً هیچ دلیلی برای این اقدامات وجود ندارد، جز اینکه به دنبال ایجاد جنایت و تخریب هستند، اما ان‌شاءالله به لطف خدا در آینده مجموعه‌ها و ورزشگاه‌های بهتری جایگزین آن‌ها خواهیم ساخت.»

حجم ویدیو: ۳۰.۱۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۱۷ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
