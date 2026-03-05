دومین شکست شاگردان جعفری در جام ملتهای آسیا
تیم ملی فوتبال بانوان ایران در دومین دیدار خود از جام ملتهای آسیا مقابل میزبان، بازی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان در دومین دیدار خود از جام ملتهای آسیا 2026 استرالیا امروز (پنجشنبه 14 اسفند) از ساعت 12:30 به وقت تهران در ورزشگاه گلدکوست به مصاف میزبان (استرالیا) رفت و در نهایت این بازی با نتیجه 4 بر صفر به سود استرالیا به پایان رسید.
مربم یکتایی(45- رها یزدانی)، فاطمه امینه برازجانی ، ملیکا متولی، عاطفه ایمانی، عاطفه رمضانی زاده (42-فاطمه پسندیده)، فاطمه شبان، زهرا سربالی، شبنم بهشت (54-سارا دیدار 89 -کوثر عنبری)، محدثه ذلفی (45-گلنوش خسروی) ، مونا حمودی و زهرا قنبری بازیکنانی بودند که امروز برابر استرالیا به میدان رفتند.
ملیپوشان در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی روز یکشنبه 17 اسفندماه از ساعت 12:30 به وقت تهران به مصاف فیلیپین میروند.