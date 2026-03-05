شکست دراماتیک منچستریونایتد مقابل نیوکاسل 10 نفره

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچستریونایتد در آخرین بازی شب گذشته (چهارشنبه) هفته بیست‌ونهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23:45 در دیداری خارج از خانه به میهمانی نیوکاسل رفت و در پایان مقابل میزبان 10 نفره خود تن به شکست دراماتیک 2 بر یک داد.

در این بازی ابتدا؛ نیوکاسل در دقیقه 1+45 با اخراج رمزی 10 نفره شد و سپس در دقیقه 6+45 گلزنی کرد. شیاطین سرخ در دقیقه 9+45 توسط کاسمیرو گل تساوی را زدند تا دقیقه 90 که گل برتری کلاغ‌ها به دراماتیک‌ترین شکل ممکن رقم خورد.

