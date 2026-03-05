شکست دراماتیک منچستریونایتد مقابل نیوکاسل 10 نفره
تیم فوتبال منچستریونایتد بازی خارج از خانه را به کلاغ‌ها باخت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال منچستریونایتد در آخرین بازی شب گذشته (چهارشنبه) هفته بیست‌ونهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 23:45 در دیداری خارج از خانه به میهمانی نیوکاسل رفت و در پایان مقابل میزبان 10 نفره خود تن به شکست دراماتیک 2 بر یک داد.

در این  بازی ابتدا؛ نیوکاسل در دقیقه 1+45 با اخراج رمزی 10 نفره شد و سپس در دقیقه 6+45 گلزنی کرد. شیاطین سرخ در دقیقه 9+45 توسط کاسمیرو گل تساوی را زدند تا دقیقه 90 که گل برتری کلاغ‌ها به دراماتیک‌ترین شکل ممکن رقم خورد.

 

