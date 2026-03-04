بیانیه باشگاه چادرملو و محکومیت حملات ناجوانمردانه

به گزارش ایلنا، باشگاه چادرملو اردکان در واکنش به رخدادهای اخیر کشور و حملات تجاوزکارانه دشمن، اطلاعیه زیر را صادر کرد:

ملت شریف و سرافراز ایران؛

این روزها، میهن عزیزمان روزهای سخت و حساسی را پشت سر می‌گذارد. حملات ناجوانمردانه اخیر، دل‌های بسیاری را نگران و خانواده‌های زیادی را درگیر اضطراب و اندوه کرده است. بی‌تردید همه ما در این شرایط، فشار و دشواری را با تمام وجود لمس می‌کنیم اما تاریخ این سرزمین گواهی می‌دهد که ایرانیان در سخت‌ترین روزها، با تکیه بر همدلی و اتحاد، از بحران‌ها عبور کرده‌اند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی ملی هستیم. آنچه می‌تواند ما را از این گذرگاه حساس عبور دهد، ایستادن کنار یکدیگر، شنیدن صدای هم، حمایت از هم‌میهنان و تقویت روحیه امید و مقاومت است. در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها علیه آب و خاک‌مان، سرمایه اصلی ما نه فقط توان نظامی یا اقتصادی، بلکه اتحاد، انسجام و باور مشترک‌مان به آینده ایران است.

در این روزهای سخت و حساس با مسئولیت‌پذیری، آرامش و همدلی، پشت و پناه یکدیگر باشیم. همه اقشار جامعه، امروز بیش از همیشه به حمایت و همراهی نیاز دارند. هر کلام امیدبخش، هر رفتار مسئولانه و هر دست یاری‌گر می‌تواند چراغی در این تاریکی باشد.

ما در مقطعی حساس از تاریخ ایستاده‌ایم؛ مقطعی که با اتحاد و پشتیبانی از یکدیگر می‌توانیم آن را به فرصتی برای تقویت انسجام ملی و ساختن فردایی بهتر تبدیل کنیم. با هم، برای عبور از این روزهای دشوار تلاش می‌کنیم تا بار دیگر راه را برای ساختن ایرانی آباد و سرافراز هموار سازیم.

خانواده بزرگ باشگاه چادرملو اردکان در حالی که درگیر مسابقات در رشته‌های مختلف بود همانند سایر باشگاه‌های کشورمان با این حمله و جنگ متجاوزانه که باعث توقف ورزش شد دچار آسیب‌هایی شده است. باشگاه چادرملو اردکان ضمن محکوم کردن این حمله ناجوانمردانه، خواستار ورود جدی محافل بین‌المللی همانند فیفا، کمیته بین‌المللی المپیک، سازمان محیط زیست و سایر نهادهای بین‌المللی به این مناقشه ناجوانمردانه است.

ایران زبان، روح، جان و خانه مشترک ماست؛ پاسداری از آن، با همدلی و اتحاد، وظیفه‌ای همگانی است. کنار هم می‌مانیم تا شب سیه، جای خود را به روشنی روز بدهد.

انتهای پیام/