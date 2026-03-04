به گزارش ایلنا، کاپیتان لیورپول، پس از شکست ۱-۲ و لحظه آخری لیورپول در خانه ولورهمپتون در لیگ برتر دنبال بهانه نیست. گل سرنوشت‌ساز این بازی در دقایق تلف شده به وسیله شوت منحرف‌ شده آندره رقم خورد.

فن دایک در مصاحبه با TNT Sports درباره تحلیلش از این بازی گفت: «همه چیز به خود ما بستگی داشت. در مالکیت توپ کند، قابل پیش‌بینی و غیر دقیق بودیم و تصمیمات اشتباه گرفتیم. موقعیت‌های گل زیادی به حریف ندادیم اما وقتی اینطور بازی می‌کنی، نتیجه‌ای که به دست می‌آوری همین است و این ناامیدکننده است.»

او تأکید کرد که قرمزها در کنترل توپ موفق بوده اما موفق به ایجاد خطر جدی نشده‌اند: «اکثریت مالکیت توپ با ما بود اما همیشه راه‌ حل اشتباه را انتخاب می‌کردیم و آخرین پاس را درست ارسال نمی‌کردیم. در پایان فقط از باخت ناراحت هستیم. یک دلیل واحد وجود ندارد. امروز فوتبال با جزئیات بررسی می‌شود اما ما می‌خواهیم بازی را پرانرژی شروع کنیم. در آخرین بازی موفق شدیم، این بار نه.»

کاپیتان لیورپول درباره گل‌های خورده اضافه کرد: «دریافت گل همیشه دردناک است. در بازی‌های قبلی از نظر دفاعی مستحکم بودیم اما حالا باید خیلی سریع از این شرایط عبور کنیم.»

لیورپول در طول چند روز آینده دوباره به همین ورزشگاه باز می‌گردد تا در جام حذفی با این حریف روبرو شود. فن دایک درباره رقابت در صدر جدول گفت: «فصل سختی است، لیگ بسیار دشوار است و بازی‌ها هر سه یا چهار روز یک‌ بار برگزار می‌شوند. همه باید در بالاترین سطح باشند. هنوز کار زیادی پیش رو داریم و این واضح است.»

انتهای پیام/