خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مودریک در غیاب چلسی، با آکسبریج تمرین کرد

کد خبر : 1757897
لینک کوتاه کپی شد.

میخایلو مودریک، ستاره چلسی که به دلیل اتهام دوپینگ از نوامبر ۲۰۲۴ محروم است، برای حفظ آمادگی به تمرین در باشگاه نیمه‌حرفه‌ای آکسبریج اف‌سی روی آورد.

به گزارش ایلنا، میخایلو مودریک، ستاره اوکراینی چلسی که از ژانویه ۲۰۲۳ با قراردادی به ارزش ۸۸ میلیون پوند به این تیم پیوست، از نوامبر ۲۰۲۴ به دلیل اتهام دوپینگ و محکومیت رسمی اتحادیه فوتبال انگلیس از میادین دور بوده است.

این بازیکن ۲۵ ساله که همواره اتهام دوپینگ را رد کرده و در حال پیگیری فرآیند تغییر حکم است، روز گذشته ویدئویی از تمرینات خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

مودریک برای حفظ آمادگی، باشگاه نیمه‌حرفه‌ای «آکسبریج اف‌سی» در لیگ‌های محلی انگلیس را انتخاب کرده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد به دلیل نزدیکی محل تمرین این باشگاه به محل زندگی او انجام شده است. در تصاویر، مودریک کاملاً سرحال در حال تمرین دیده می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

