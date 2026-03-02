مودریک در غیاب چلسی، با آکسبریج تمرین کرد

به گزارش ایلنا، میخایلو مودریک، ستاره اوکراینی چلسی که از ژانویه ۲۰۲۳ با قراردادی به ارزش ۸۸ میلیون پوند به این تیم پیوست، از نوامبر ۲۰۲۴ به دلیل اتهام دوپینگ و محکومیت رسمی اتحادیه فوتبال انگلیس از میادین دور بوده است.

این بازیکن ۲۵ ساله که همواره اتهام دوپینگ را رد کرده و در حال پیگیری فرآیند تغییر حکم است، روز گذشته ویدئویی از تمرینات خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

مودریک برای حفظ آمادگی، باشگاه نیمه‌حرفه‌ای «آکسبریج اف‌سی» در لیگ‌های محلی انگلیس را انتخاب کرده است؛ اقدامی که به نظر می‌رسد به دلیل نزدیکی محل تمرین این باشگاه به محل زندگی او انجام شده است. در تصاویر، مودریک کاملاً سرحال در حال تمرین دیده می‌شود.

