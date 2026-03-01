پیام منیرالحدادی برای هواداران استقلال
منیر الحدادی، ستاره استقلال با انتشار یک استوری از وضعیت مطلوب خود خبر داد.
به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، ستاره استقلال، پس از خروج زمینی از ایران به همراه دیگر بازیکنان خارجی لیگ برتر و رسیدن به ترکیه، با انتشار یک استوری از وضعیت مطلوب خود خبر داد.
الحدادی در این استوری نوشته است:
میخواهم از همه به خاطر پیامها و نگرانیشان در مورد وضعیت من در ایران تشکر کنم. دیروز قرار بود با هواپیما از کشور خارج شویم، اما ما تخلیه شدیم و نتوانستیم پرواز کنیم.
باشگاه یک ماشین در اختیارم گذاشت تا بتوانم از طریق جاده از کشور خارج شوم و به لطف آن، توانستم بدون هیچ مشکلی از مرز عبور کنم. در حال حاضر در ترکیه در امنیت هستم و ظرف چند ساعت آینده به اسپانیا خواهم رسید.
از همه شما به خاطر لطفتان متشکرم.
منیر الحدادی