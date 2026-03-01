پیام منیرالحدادی برای هواداران استقلال

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، ستاره استقلال، پس از خروج زمینی از ایران به همراه دیگر بازیکنان خارجی لیگ برتر و رسیدن به ترکیه، با انتشار یک استوری از وضعیت مطلوب خود خبر داد.

الحدادی در این استوری نوشته است:

می‌خواهم از همه به خاطر پیام‌ها و نگرانی‌شان در مورد وضعیت من در ایران تشکر کنم. دیروز قرار بود با هواپیما از کشور خارج شویم، اما ما تخلیه شدیم و نتوانستیم پرواز کنیم.

باشگاه یک ماشین در اختیارم گذاشت تا بتوانم از طریق جاده از کشور خارج شوم و به لطف آن، توانستم بدون هیچ مشکلی از مرز عبور کنم. در حال حاضر در ترکیه در امنیت هستم و ظرف چند ساعت آینده به اسپانیا خواهم رسید.

از همه شما به خاطر لطفتان متشکرم.

منیر الحدادی

