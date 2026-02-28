احتمال تعویق گسترده مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا
منابع خبری سعودی از تصمیم احتمالی AFC برای به تعویق انداختن تمامی دیدارهای مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا و لیگ قهرمانان آسیا ۲ خبر دادند.
به گزارش ایلنا، چندین اکانت خبری معتبر در شبکههای اجتماعی سعودی اعلام کردند که مرحله یکهشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا (و همچنین لیگ قهرمانان آسیا ۲) به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد و زمان جدید متعاقباً اعلام میشود.
این تصمیم در پی درخواستهایی نظیر درخواست باشگاه تراکتور، و با توجه به شرایط منطقهای اتخاذ شده است. در صورتی که تقویم فشرده اجازه برگزاری منظم را ندهد، برگزاری متمرکز بازیها در عربستان سعودی نیز به عنوان یک گزینه مطرح است.