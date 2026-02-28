به گزارش ایلنا، چندین اکانت خبری معتبر در شبکه‌های اجتماعی سعودی اعلام کردند که مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ نخبگان آسیا (و همچنین لیگ قهرمانان آسیا ۲) به احتمال زیاد به تعویق خواهد افتاد و زمان جدید متعاقباً اعلام می‌شود.

این تصمیم در پی درخواست‌هایی نظیر درخواست باشگاه تراکتور، و با توجه به شرایط منطقه‌ای اتخاذ شده است. در صورتی که تقویم فشرده اجازه برگزاری منظم را ندهد، برگزاری متمرکز بازی‌ها در عربستان سعودی نیز به عنوان یک گزینه مطرح است.

