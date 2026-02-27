کمپانی: این بازی درکلاسیکر است و اهمیت خاص خودش را دارد
سرمربی بایرن مونیخ در نشست خبری بازی بایرن مونیخ و دورتموند گفت هیچ کدام از دو تیم نباید بترسند.
به گزارش ایلنا، در حساسترین بازی هفته در بوندسلیگا، دورتموند و بایرن مونیخ در ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک به مصاف همدیگر میروند. ونسان کمپانی در نشست خبری پیش از این دیدار شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
نظر شما درباره بازی فردا؟
«این یک درکلاسیکر است. اهمیت خودش را دارد؛ در چنین بازیهای بزرگی باید آن را به همان اندازهای که هست بزرگ ببینیم و این خوب است. برای بوندسلیگا مهم است که فردا یک دیدار بزرگ داشته باشیم. هیچکدام از دو تیم نباید بترسند. ما میخواهیم بگوییم که میخواهیم دورتموند را شکست دهیم. دورتموند هم باید همین ذهنیت را داشته باشد؛ همین موضوع این بازی را تا این حد مهم میکند و باید همینطور باشد.»
مانوئل نویر؟
«شرایط برای مانو خوب به نظر میرسد. فکر میکردیم مدت بیشتری دور باشد. ممکن است امروز با تیم تمرین کند. بعد باید ببینیم چه میشود. میخواهم دوباره با او صحبت کنم. در غیر این صورت، یوناس اوربیگ بازی خواهد کرد. او عملکرد خوبی داشت.»
آمادگی لایمر و دیویس؟
«لایمر تمام هفته تمرین کرده است. فونزی هم در حال دویدن بوده و او هم وضعیت خوبی دارد؛ برای ماه مهم مارس در دسترس خواهد بود. هفته آینده خواهیم دید.»
حذف غیرمنتظره دورتموند در پلیآف حذفی لیگ قهرمانان؟
«این یک عقبگرد بود. هرگز نمیتوان دانست که آنها چگونه به آن واکنش نشان میدهند. از نظر ذهنی همیشه تأثیر دارد و میتواند به هر سمتی برود. چیزی که ما میتوانیم کنترل کنیم، نحوه شروع بازی است. در تمرینات انرژی سالمی داشتیم که من عاشقش هستم؛ هفته بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. در تمرین همه کارها را درست انجام دادیم. حالا میخواهیم فردا در بازی هم همین روند را ادامه دهیم.»
دورتموند در خانه نباخته و شما در خارج از خانه، نظرتان چیست؟
«انتظار دارم دورتموند فشار بیاورد و بازی را با انرژی زیاد باز نگه دارد، آنها توانایی این کار را دارند و میتوانند واقعاً فشار وارد کنند. اما اینکه آیا این موضوع نتیجه بازی فردا را تعیین میکند یا نه، نمیدانم. از دید ما، همه چیز روشن است: قطعاً با تمام توان بازی خواهیم کرد، همین حالا میتوانم این را بگویم. بقیه چیزها به حریف بستگی دارد. چه دفاعی بازی کنند و چه جلو بکشند، ما میدانیم اولویتهایمان چیست. مقابل یک تیم بزرگ بازی میکنیم و کار آسانی نخواهیم داشت.»
مصدومیتهای برخی بازیکنان؟
«بعد از این نشست خبری جلسه پزشکی داریم. آخرین اطلاعات درباره بازیکنان را دریافت خواهم کرد. در حال حاضر اوضاع خوب به نظر میرسد. شاید همه نتوانند از ابتدا مقابل دورتموند بازی کنند، اما این امکان را داریم که با تیمی بسیار قدرتمند به میدان برویم. جزئیات نهایی را در نیم ساعت آینده و در جلسه پزشکی دریافت خواهم کرد.»