شکست اسماعیلی برابر قهرمان جهان در آلبانی

به گزارش ایلنا، در جریان رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی به میزبانی آلبانی، جمال اسماعیلی در وزن ۸۷ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با ارائه نمایشی برتر موفق شد آزات سالیدینوف از قرقیزستان را با نتیجه قاطع ۹ بر ۱ شکست دهد.

اسماعیلی در ادامه و در مرحله بعد به مصاف لاشا گوبادزه، دارنده مدال‌های طلا و برنز جهان از گرجستان رفت، اما در دیداری نزدیک با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب این کشتی‌گیر عنوان‌دار شد. نماینده کشورمان اکنون باید منتظر صعود گوبادزه به دیدار فینال باشد تا در صورت تحقق این امر، شانس حضور در گروه بازنده‌ها و ادامه مسیر برای کسب مدال را به دست آورد.

