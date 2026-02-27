به گزارش ایلنا، مراسم تعیین رقبای مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان به پایان رسید و ایوان راکیتیچ، ستاره اسبق آبی‌اناری‌ها که سابقه فتح اروپا در سال ۲۰۱۵ و دو قهرمانی لیگ اروپا را در کارنامه دارد، از اینکه بارسلونا در مسیر رسیدن به مسابقه نهایی در بوداپست با پاری‌سن‌ژرمن سرشاخ نشد، ابراز رضایت کرد.

در لحظات حساس قرعه‌کشی، یک انتخاب برابر میان بارسا و چلسی برای رویارویی با پی‌اس‌جی یا نیوکاسل باقی مانده بود؛ با بیرون آمدن نام تیم لندنی، آن‌ها به بخش دشوار جدول و مسیر مدافع عنوان قهرمانی هدایت شدند. همچنین طبق چیدمان براکت، احتمال وقوع ال‌کلاسیکو مقابل رئال مادرید (که باید در این مرحله به مصاف منچسترسیتیِ پپ گواردیولا برود) تا بازی فینال منتفی شد.

بدین ترتیب، در مرکز یوفا یک امتیاز ویژه نصیب بارسلونا شد؛ چرا که آن‌ها تا رسیدن به رویاپردازی نهایی در بوداپست، با چهار قدرت برتر دیگر مسابقات روبرو نخواهند شد. رقابت‌های گالاتاسرای با لیورپول و تقابل آتالانتا با بایرن مونیخ از دیگر بازی‌های مرحله یک‌هشتم هستند که در سمت دیگر جدول قرار گرفته‌اند.

شاگردان هانسی فلیک باید بار دیگر راهی ورزشگاه نیوکاسل شوند؛ مکانی که رقابت‌های این فصل را در آنجا با بریس مارکوس رشفورد و نمایش درخشان خوان گارسیا با پیروزی ۲ بر ۱ استارت زده بودند. جدال رفت در تاریخ ۱۰ یا ۱۱ مارس، همزمان با هفته انتخابات باشگاه بارسلونا، در استادیوم خانگی «کلاغ‌ها» به انجام می‌رسد؛ تیمی که در دور پلی‌آف برابر قره‌باغ با نتایج ۶-۱ و ۳-۲ قدرت تهاجمی خود را به رخ کشید و آنتونی گوردون، دومین گلزن برتر فصل (با ۱۰ گل) را پس از کیلیان امباپه (با ۱۳ گل) در ترکیب دارد. دیدار برگشت نیز یک هفته بعد در تاریخ ۱۷ یا ۱۸ مارس به میزبانی بارسلون برگزار می‌گردد.

در صورت راهیابی به جمع هشت تیم، رقیب بعدی بارسا از دل تقابل اتلتیکو مادرید و تاتنهام بیرون می‌آید که بازی برگشت آن در لندن خواهد بود. البته کاتالان‌ها در دور یک‌چهارم و نیمه‌نهایی، مقابل هر حریفی که قرار بگیرند، از امتیاز میزبانی در بازی دوم محروم هستند. همچنین در صورت حضور در نیمه‌نهایی، آبی‌اناری‌ها با برنده نبردهای (بودو گلیمت-اسپورتینگ) و (بایرلورکوزن-آرسنال) پیکار خواهند کرد.

در بخش دیگری از جدول، نبرد تکراری رئال مادرید و سیتی برای ششمین بار طی هفت سال گذشته تکرار می‌شود؛ دو تیمی که در مرحله گروهی نیز هم‌گروه بودند و نماینده انگلیس به برتری رسیده بود. از دیگر پیکارهای این مرحله می‌توان به مصاف بایرن مونیخ با آتالانتا، گالاتاسرای با لیورپول، بودو گلیمت با اسپورتینگ و لورکوزن با آرسنال اشاره کرد.

