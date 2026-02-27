بمب بزرگ یک هشتم‌نهایی: منچسترسیتی - رئال مادرید

قرعه‌کشی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان به انجام رسید و یک بار دیگر شاهد نبر کلاسیک رئال و سیتی خواهیم بود.

به گزارش ایلنا،  لیگ قهرمانان اروپا پس از مسابقات دراماتیک پلی‌آف وارد مرحله سرنوشت‌ساز خود شده است. با انجام قرعه‌کشی، تقابل‌های مرحله یک‌هشتم نهایی و همچنین مسیر کامل تا فینال بوداپست مشخص شد. نه‌تنها دیدارهای مرحله یک‌هشتم نهایی، بلکه نمودار مراحل یک‌چهارم نهایی و نیمه‌نهایی را نیز تعیین شد

هشت تیمی که مستقیماً صعود کرده‌اند، در مرحله یک‌هشتم نهایی امتیاز میزبانی بازی برگشت را در اختیار خواهند داشت:

آرسنال

بایرن مونیخ

لیورپول

تاتنهام

بارسلونا

چلسی

اسپورتینگ لیسبون

منچسترسیتی

تیم‌های دیگر این مرحله از پلی‌آف صعود کرده‌اند و هر کدام قرار است در بازی برگشت میهمان هشت تیم اول جدول در مرحله لیگ باشند. این هشت تیم عبارتند از نیوکسل، اتلتیکومادرید، رئال مادرید، بودو گلیمت، پاری‌سن‌ژرمن، گالاتاسرای، آتالانتا و بایرلورکوزن. این مراسم قرعه‌کشی از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران در شهر نیون سوئیس برگزار شد.

زمان برگزاری مراحل مختلف:

مرحله یک‌هشتم نهایی: ۱۰ و ۱۱ مارس، و ۱۷ و ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ اسفند و ۲۶ و ۲۷ اسفند)

مرحله یک‌چهارم نهایی: ۷ و ۸ آوریل، و ۱۴ و ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ و ۱۹ فروردین و ۲۵ و ۲۶ فروردین)

مرحله نیمه‌نهایی: ۲۸ و ۲۹ آوریل، و ۵ و ۶ مه ۲۰۲۶ (۸ و ۹ اردیبهشت و ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت) 

فینال: ۳۰ مه ۲۰۲۶ (۹ خرداد) (بوداپست)

مسیر تیم‌ها تا نیمه نهایی به این شکل خواهد بود:

یک چهارم نهایی

 برنده پی اس جی و چلسی به مصاف برنده گالاتاسرای-لیورپول خواهد رفت.

برنده رئال مادرید و سیتی به مصاف برنده بایرن-آتالانتا می‌رود.

برنده نیوکسل-بارسا به مصاف برنده اتلتیکو-تاتنهام خواهد رفت.

برنده بودو گلیمت-اسپورتینگ به مصاف برنده لورکوزن-آرسنال می‌رود.

در نیمه نهایی ممکن است شاهد دیدار بارسا-اتلتیکو، رئال-بایرن، پی اس جی (چلسی)-لیورپول و اسپورتینگ-آرسنال باشیم.

قرعه کشی به شرح زیر انجام شد:

قرعه هشتم: لورکوزن برابر آرسنال

قرعه هفتم: آتالانتا-بایرن مونیخ

قرعه ششم: اتلتیکو مادرید برابر تاتنهام

قرعه پنجم: گالاتاسرای برابر لیورپول

قرعه چهارم: نیوکسل برابر بارسلونا

قرعه سوم: پی اس جی برابر چلسی

قرعه دوم: اسپورتینگ برابر بودو گلیمت

قرعه اول: منچسترسیتی برابر رئال مادرید

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

