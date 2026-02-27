دریبل کشویی پدیده ۱۷ ساله به ستاره رئالی!

به گزارش ایلنا، اندریک، بازیکن قرضی رئال مادرید که در نقل و انتقالات زمستانی راهی لیگ فرانسه شده، در جلسات تمرینی اخیر لیون با اتفاقی مواجه شد که احتمالاً تا مدت‌ها مایه مزاح هم‌بازی‌هایش خواهد بود.

اندریک که با قراردادی موقت از سانتیاگو برنابئو به المپیک لیون ملحق شده، به سرعت توانست جایگاه خود را در رختکن این تیم تثبیت کند. این پدیده برزیلی نه تنها با فضای جدید خو گرفته، بلکه با جدیت در حال فراگیری اصطلاحات بومی لیون است و حتی گاهی هم‌تیمی‌هایش را به دلیل دیر رسیدن به تمرینات به چالش شوخی و خنده می‌کشد.

در تازه‌ترین ویدئوی اشتراک‌گذاری شده توسط باشگاه المپیک لیون در فضای مجازی، این ستاره برزیلی کانون توجه قرار گرفته، اما این بار نه برای گلزنی یا هنرهای تکنیکی شخصی‌اش، بلکه به خاطر یک صحنه غافلگیرکننده در جریان تمرین. طی بازی «آقا وسط» که توسط دوربین‌های باشگاه مستند شد، اندریک به شکلی غیرمنتظره مغلوب مهارت عادل حمدانی، استعداد ۱۷ ساله و آینده‌دار لیون گشت. حمدانی با اجرای یک حرکت الاستیکو (دریبل کشویی) تماشایی، توپ را از میان پاهای اندریک عبور داد و به اصطلاح فوتبالی به او لایی زد.

این اتفاق بلافاصله با واکنش پرشور بازیکنان حاضر در زمین تمرین همراه شد. کورنتین تولیسو، هافبک باتجربه فرانسوی، بی‌درنگ شروع به شوخی و کنایه زدن به ستاره برزیلی کرد. اندریک هم که شوکه شده بود، با چهره‌ای خندان این حرکت نمایشی هم‌تیمی جوانش را ستود تا ثابت کند در رختکن لیون رفاقت حرف اول را می‌زند.

