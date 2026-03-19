رضایی: بازی فردا مرگ و زندگی است
به گزارش ایلنا، کاوه رضایی بازیکن تیم فوتبال سپاهان ایران در نشست خبری پیش از دیدار با الاهلی قطر اظهار داشت: به مردم کشورم تسلیت میگویم و امیدوارم حالشان خوب شود.
وی افزود: بازی فردا مرگ و زندگی است و بیشتر از هرچیز دیگری مهم است، بازی قبلی را میتوانستیم ببریم، هر ۲ تیم میخواهند برنده باشند و کار سختتر است.
رضایی خاطرنشان کرد: آمادهسازی خوبی داشتیم، نقاط و ضعف خودمان را بررسی کردیم تا باهوشتر بازی کنیم و بازی را ببریم.
بازیکن تیم فوتبال سپاهان در خصوص بازی در ماه رمضان گفت: قطعا تأثیر دارد اما ماه رمضان در ایران از پنجشنبه آغاز میشود و برای بازیهای لیگ کار سختتر میشود، در حال حاضر کاملا آماده بازی هستیم.