خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی: بازی فردا مرگ و زندگی است

کد خبر : 1752971
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، کاوه رضایی بازیکن تیم فوتبال سپاهان ایران در نشست خبری پیش از دیدار با الاهلی قطر اظهار داشت: به مردم کشورم تسلیت می‌گویم و امیدوارم حالشان خوب شود.

وی افزود: بازی فردا مرگ و زندگی است و بیشتر از هرچیز دیگری مهم است، بازی قبلی را می‌توانستیم ببریم، هر ۲ تیم می‌خواهند برنده باشند و کار سخت‌تر است.

رضایی خاطرنشان کرد: آماده‌سازی خوبی داشتیم، نقاط و ضعف خودمان را بررسی کردیم تا باهوش‌تر بازی کنیم و بازی را ببریم.

بازیکن تیم فوتبال سپاهان در خصوص بازی در ماه رمضان گفت: قطعا تأثیر دارد اما ماه رمضان در ایران از پنج‌شنبه آغاز می‌شود و برای بازی‌های لیگ کار سخت‌تر می‌شود، در حال حاضر کاملا آماده بازی هستیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار