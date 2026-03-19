نویدکیا: امیدوارم از این مرحله عبور کنیم

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان ایران در نشست خبری پیش از دیدار با الاهلی قطر اظهار داشت: بازی سختی خواهیم داشت، بازی دوم ۲ تیم مقابل یکدیگر است، تیم‌ها از هم شناخت دارند و همین بازی را سخت‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: مقابل تیمی بازی می‌کنیم که از نظر دفاعی و هجومی کیفیت خوبی دارد، ضدحملات خوبی دارد و موقعیت‌های خوبی ایجاد می‌کند که کار را برای ما سخت می‌کند.

نویدکیا تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم بازی خوبی انجام دهیم و در نهایت از این مرحله عبور کنیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص بازی در ماه رمضان گفت: اگر اواسط ماه رمضان بود، ممکن بود سخت باشد اما چون اولین روز است، شاید خیلی تأثیری در بازی نداشته باشد.

وی در پایان در مورد غایبان سپاهان عنوان داشت: امید نورافکن محروم است، انزو کریولی را نیز نداریم، سایر بازیکنان را داریم.

