لیگ دسته اول فوتبال؛ پیروزی صنعت نفت آبادان و مس شهربابک در روز توقف نساجی
هفته بیستودوم لیگ دسته یک با توقف نساجی صدرنشین و برتری صنعتنفت آبادان و مس شهر بابک پیگیری شد.
به گزارش ایلنا، دیدارهای هفته بیستودوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد که نتایج بازیهای امروز به شرح زیر است:
شهرداری نوشهر صفر - هوادار صفر
نود ارومیه صفر - مس شهر بابک یک
مس کرمان صفر- مس سونگون صفر
پارس جنوبی جم یک - نفت و گاز گچساران یک
فرد البرز یک - آریو اسلامشهر صفر
پالایش نفت بندرعباس صفر - شناورسازی قشم صفر
صنعت نفت آبادان 2 - بعثت کرمانشاه یک
نیروی زمینی تهران صفر - نساجی مازندران صفر
با نتایج دیدارهای امروز، تیم نساجی مازندران با وجود توقف مقابل نیروزی زمینی همچنان با 43 امتیاز صدرنشین است اما تیمهای صنعت نفت آبادان و مس شهر بابک با برتری مقابل حریفان خود فاصله در صدر جدول را به 2 امتیاز کاهش دادند و با 41 امتیاز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
پرونده هفته بیستودوم با دیدار فردای سایپا - داماش گیلان بسته خواهد شد.