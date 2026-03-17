لیگ دسته اول فوتبال؛ پیروزی صنعت نفت آبادان و مس شهربابک در روز توقف نساجی

به گزارش ایلنا، دیدارهای هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد که نتایج بازی‌های امروز به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر صفر - هوادار صفر

نود ارومیه صفر - مس شهر بابک یک

مس کرمان صفر- مس سونگون صفر

پارس جنوبی جم یک - نفت و گاز گچساران یک

فرد البرز یک - آریو اسلامشهر صفر

پالایش نفت بندرعباس صفر - شناورسازی قشم صفر

صنعت نفت آبادان 2 - بعثت کرمانشاه یک

نیروی زمینی تهران صفر - نساجی مازندران صفر

با نتایج دیدارهای امروز، تیم نساجی مازندران با وجود توقف مقابل نیروزی زمینی همچنان با 43 امتیاز صدرنشین است اما تیم‌های صنعت نفت آبادان و مس شهر بابک با برتری مقابل حریفان خود فاصله در صدر جدول را به 2 امتیاز کاهش دادند و با 41 امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پرونده هفته بیست‌ودوم با دیدار فردای سایپا - داماش گیلان بسته خواهد شد.

