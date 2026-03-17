لیگ دسته اول فوتبال؛ پیروزی صنعت نفت آبادان و مس شهربابک در روز توقف نساجی

کد خبر : 1751912
هفته بیست‌ودوم لیگ دسته یک با توقف نساجی صدرنشین و برتری صنعت‌نفت آبادان و مس شهر بابک پیگیری شد.

به گزارش ایلنا، دیدارهای هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد که نتایج بازی‌های امروز به شرح زیر است:

شهرداری نوشهر صفر - هوادار صفر

نود ارومیه صفر - مس شهر بابک یک

مس کرمان  صفر- مس سونگون صفر

پارس جنوبی جم یک - نفت و گاز گچساران یک

فرد البرز یک - آریو اسلامشهر صفر

پالایش نفت بندرعباس صفر - شناورسازی قشم صفر

صنعت نفت آبادان 2 - بعثت کرمانشاه یک

نیروی زمینی تهران صفر - نساجی مازندران صفر

با نتایج دیدارهای امروز، تیم نساجی مازندران با وجود توقف مقابل نیروزی زمینی همچنان با 43 امتیاز صدرنشین است اما تیم‌های صنعت نفت آبادان و مس شهر بابک با برتری مقابل حریفان خود فاصله در صدر جدول را به 2 امتیاز کاهش دادند و با 41 امتیاز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پرونده هفته بیست‌ودوم با دیدار فردای سایپا - داماش گیلان بسته خواهد شد.

 

