رونمایی از ترکیب دو تیم پرسپولیس و گل گهر

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب هفته بیست‌و‌یکم لیگ برتر از ساعت 17 امروز (شنبه) در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان به مصاف گل‌گهر خواهد رفت. بر همین اساس ترکیب 11 نفره سرخپوشان برای این بازی به شرح زیر اعلام شد:

پیام نیازمند، مرتضی پورعلی گنجی، حسین ابرقویی، میلاد سرلک، امیرحسین محمودی، فرزین معامله‌گری، محمد خدابنده‌لو، دنیل گرا، مارکو باکیچ، علی علیپور و ایگور سرگیف.

در ترکیب اصلی تیم گل‌گهر نیز فرزین گروسیان، سیاوش یزدانی، امیر شبانی، آرمان اکوان، مجید عیدی، نمانیا توماشوویچ، پویا پورعلی، نوید عاشوری، پوریا لطیفی‌فر، مهدی تیکدری و پوریا شهرآبادی به میدان خواهند رفت.

