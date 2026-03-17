مطهری: نباید پیروزی مقابل پرسپولیس ما را مغرور کند
سرمربی تیم فوتبال فولاد گفت: هنوز در آغاز راه هستیم و نباید با شکست پرسپولیس مغرور شویم.
به گزارش ایلنا، حمید مطهری پس از پیروزی 3 بر یک تیمش مقابل پرسپولیس اظهار داشت: خیلی خوشحالم از اینکه زحماتی که بچهها در طول هفته کشیدند، به ثمر نشست. یک فوتبال شناور و فوقالعاده پرفشار را بازی کردیم. پرسپولیس تیمی قابل احترام و بزرگ است و در صدر جدول قرار دارد. حالا اگر جلوی چنین تیمی این مدل و این برنامه بازی را داشته باشید، فوقالعاده است. به پرسپولیس خسته نباشید میگویم، آنها همچنان تیم بزرگی هستند و ما هنوز در آغاز کار هستیم. نباید با این برد مغرور شویم، چون لیگ ادامه دارد، اما برای استارت کارمان فوقالعاده بود. از تک تک بچهها تشکر میکنم که اینقدر تاکتیکی بازی کردند و نکات موردنظر ما را به اجرا در آوردند. ما روی دو کرنری که از قبل روی آنها کار کرده و کد داده بودیم، به گل رسیدیم و این بدان معناست که فولاد یک تیم تاکتیکپذیر است و روح بزرگی دارد.
ولع ما برای گلزنی نشاندهنده روح بزرگ تیم است
او درباره اینکه تیم فولاد در دو دیدار اخیرش پنج گل به ثمر رسانده است، آنهم در حالی که در نیمفصل اول تنها هفت گل به ثمر رسانده بود، تأکید کرد: من فوتبال رو به جلو را دوست دارم و اینکه پرفشار بازی کنیم. البته لطف خدا نیز شامل حالمان شده است. قبلاً همین توپها به گل نمیرفت و به تیرک دروازه برخورد میکرد و بیرون میرفت. من دیروز هم گفتم که ما نیازی به مهاجم جدید نداریم و همین بچهها خوب هستند، فقط باید تمرین بیشتری داشته باشیم و البته تمرکزی بالاتر که این وظیفه مربیان تیم است. قول میدهم این روند را تکرار کنیم، اما خُب بههرحال فوتبال است و گاهی اوقات امکان دارد که توپها تبدیل به گل نشوند. شما نگاه کنید، دیداری که در دقیقه 87 مساوی میشود، اما تیم ولع دارد که اینگونه بازگردد و گل بزند. این فقط نشاندهنده روح تیمی است که بزرگ است و میخواهد به هدفش برسد.
تیممان خوب بود با نفراتی که جذب شدند، بهتر شد
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد عملکرد خوب بازیکن جوان تیمش یوسف مزرعه گفت: اگر بخواهم راجع به او حرف بزنم، باید درباره رامین رضاییان، ساسان انصاری و ... هم صحبت کنم. این بچهها با همه وجودشان بازی کردند و دوست دارم اسم همه آنها را بگویم که اینقدر پرانرژی بودند. من انتظار یک بازی پرفشار را داشتم، اما بازیکنانم فراتر از انتظار بازی کردند. اینکه تیم با سه تمرین بعد از بازی با ملوان چنین عملکردی را مقابل تیم بزرگ پرسپولیس ارائه کند، واقعاً خودم لذت بردم. از مجموعه تیم تشکر میکنم و این برد را به هواداران تقدیم میکنم که امروز جایشان خالی بود. همچنین هیئت مدیره و مدیرعامل که در حد بضاعتشان بازیکن جذب کردند و من خیلی راضی هستم. در واقع تیممان خوب بود با نفراتی که جذب شدند، بهتر شد.
همیشه سعی کردم در نهایت صداقت کار کنم
مطهری درباره جنگندگی و از خودگذشتگی بازیکنان فولاد خوزستان و در پاسخ به این سؤال که این شرایط ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: به امید خدا. همیشه سعی کردهام هر جایی که حضور دارم، در نهایت صداقت کار کنم. بازیکنانم هم باهوش هستند و این را میفهمند. باید در اینجا از گلمحمدی هم تشکر کنم که زحمت کشید، اما به هر حال بهخاطر یکسری مسائل جدا شد. شرایط اینگونه نبود که قبلاً همدلی وجود نداشت. ما خوب بودیم، اما به خاطر یکسری مسائل این اتفاقات رخ داد. الان بچهها بیشتر تلاش میکنند که آن عقبماندگی را جبران کنیم.
چیزی را که لایق بچههای فولاد است، نمیتوانم برای گفتن پیدا کنم
او در ادامه یادآور شد: ما قبلاً هم کامبک زده بودیم، اما در دو بازی اخیر تکرار شده است. این کار تیمیهایی است که روح بزرگ دارد و یکدست است. واقعاً چیزی را که لایق بچههای فولاد است، نمیتوانم برای گفتن پیدا کنم. از تیم داوری هم تشکر میکنم که خیلی مقتدرانه سوت زدند.
گرشاسبی گفت گزینه اول، دوم و سوم فولاد من هستیم
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان راجع به نقش گرشاسبی در جذب بازیکنان جدید گفت: از مدیران قبلی هم تشکر میکنم که اینجا کار کردند. درباره گرشاسبی هم بایم بگویم که او صد درصد نقش داشت و به من اعتماد کرد. من بر سر برخی مسائل نمیخواستم در اینجا بمانم، اما او به من گفت که «گزینه یک، دو و سه خودت هستی». اینکه دیدم ثابت قدم است و اعتماد دارد، باعث شد که این مسئولیت را قبول کنم. نقش او انکارناپذیر است و زحمت زیادی کشیده. این شروع کار است، نباید خیلی ذوقزده شویم. در واقع باید روند کارمان را ادامه بدهیم و خیلی متواضع باشیم. به بچهها نیز گفتم که متواضع باشند و این اولویت کار و شخصیت تیمی است.