به گزارش ایلنا، در ادامه هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های فولاد خوزستان و پرسپولیس از ساعت 15 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که نیمه نخست این مسابقه با پیروزی یک بر صفر فولادی‌ها به پایان رسید.

فولاد که در دقایق آغازین بازی، عملکرد بهتری نسبت به پرسپولیس داشت و روی دروازه حریف فشار آورده بود، در دقیقه 21 روی یک ارسال دقیق از جناح چپ و قطع توپ احسان محروقی دروازه پرسپولیس را باز کرد.

ترکیب پرسپولیس: پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، دنیل گرا، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، محمدامین کاظمیان، امید عالیشاه (9 - امیرحسین محمودی)، اوستون ارونوف و علی علیپور.

ترکیب فولاد خوزستان: حامد لک، علی نعمتی، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، رامین رضاییان، سینا اسدبیگی، امیرمسعود سرآبادانی، فرشاد احمدزاده،‌ یوسف مزرعه، ساسان انصاری و احسان محروقی.

داور: پیام حیدری

اخطار: ساسان انصاری از فولاد خوزستان

