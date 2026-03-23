ذوب آهن ۰-۰ استقلال: ساپینتو هدیه پرسپولیس را پس زد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت 16:15 امروز (جمعه) در چارچوب هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان ذوب‌آهن بود و با تساوی بدون گل متوقف شد.

شاگردان ریکاردو ساپینتو با توجه به برتری پرسپولیس برابر سپاهان می‌توانستند با پیروزی به صدر جدول بروند، اما حداقل در این هفته فرصت صدرنشینی را از دست دادند. این تیم با 29 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار گرفت. شاگردان قاسم حدادی‌فر نیز با 15 امتیاز در جایگاه پانزدهم جدول ایستادند. آنها در بازی رفت نیز استقلال را در تهران متوقف کرده بودند.

ترکیب ذوب‌آهن: داود نوشی‌صوفیانی، عرفان قهرمانی (46 - امیرحسین جدی)، آرش قادری، نادر محمدی، پویا مختاری (36 - نیما انتظاری)، جلال‌الدین علی‌محمدی، پدرام قاضی‌پور، محمدعلی خالدی (65 - احسان پهلوان)، علیرضا کاظمی، سبحان خاقانی (65 - امید لطیفی) و حسن شوشتری (58 - محمد مرتضوی).

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی (83 - ابوالفضل زمانی)، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی (75 - ابوالفضل جلالی)، محمدحسین اسلامی (62 - منیر الحدادی)، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان (76 - محمدرضا آزادی).

داور: میثم حیدری

اخطار: صالح حردانی و رستم آشورماتوف از استقلال و نیما انتظاری از ذوب‌آهن

استقلال در همان شروع بازی صاحب موقعیت جدی شد که توپ ارسالی و ضربه چشمی را نوشی‌صوفیانی دروازه‌بان ذوب‌آهن به خوبی دفع کرد. شاگردان ریکاردو ساپینتو در بیشتر دقایق نیمه اول، توپ را در اختیار داشتند و دنبال باز کردن دروازه ذوبی‌ها بودند. در یکی از یورش‌های آبی‌ها، محمدحسین اسلامی به راحتی می‌توانست دروازه ذوب‌آهن را باز کند، ولی در زدن ضربه سر دقت نکرد و آن را از دست داد.

چند دقیقه بعد، علیرضا کوشکی که در بطن حملات استقلال قرار داشت پاسی را به امیرمحمد رزاقی‌نیا رساند که ضربه این بازیکن به شکلی عجیب از کنار دروازه ذوب‌آهن به بیرون رفت.

در نیمه دوم، بازی درگیرانه پیش می‌رفت، استقلال دنبال گل زدن بود و ذوب‌آهن در بیشتر دقایق بازی با تمرکز روی خط دفاع قصد داشت بدون اشتباه بازی کند. بازی آنقدر مثل هوای این روزهای ایران سرد پیش می‌رفت که کمترین موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد می‌شد. در دقیقه 85 اما اسماعیل قلی‌زاده در موقعیت تک به تک قرار گرفت که نوشی صوفیانی روز خوبش را تکمیل کرد و مانع باز شدن دروازه میزبان شد. تعویض‌های ساپینتو خیلی مؤثر نبود و استقلال در غیاب یاسر آسانی برای دومین هفته متوالی به تساوی بسنده کرد.

نتایج بازی‌های این هفته را در زیر مشاهده می‌کنید:

تراکتور تبریز 4 - مس رفسنجان یک

ملوان بندر انزلی 2 - فولاد خوزستان 2

خیبر خرم‌آباد 2 - آلومینیوم اراک 2

پرسپولیس 2 - سپاهان اصفهان یک

استقلال خوزستان صفر - پیکان تهران صفر

گل‌گهر سیرجان 2 - فجر سپاسی شیراز صفر

چادرملو یزد صفر - شمس آذر قزوین صفر

ذوب‌آهن اصفهان صفر - استقلال صفر

