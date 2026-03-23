ترکیب استقلال مقابل ذوب‌آهن مشخص شد

ترکیب استقلال مقابل ذوب‌آهن مشخص شد
ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار برابر ذوب‌آهن اصفهان در هفته هفدهم لیگ برتر مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت 16:15 امروز (جمعه) در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب‌آهن می‌رود. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال ترکیب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:

حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقی‌نیا، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، محمدحسین اسلامی، اسماعیل قلی‌زاده و سعید سحرخیزان.

میثم حیدری قضاوت این دیدار را عهده‌دار خواهد بود.

