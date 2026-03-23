ترکیب استقلال مقابل ذوبآهن مشخص شد
کد خبر : 1743411
ترکیب تیم فوتبال استقلال برای دیدار برابر ذوبآهن اصفهان در هفته هفدهم لیگ برتر مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال از ساعت 16:15 امروز (جمعه) در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوبآهن میرود. ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال ترکیب تیمش را به شرح زیر اعلام کرد:
حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، امیرمحمد رزاقینیا، سامان فلاح، علیرضا کوشکی، حسین گودرزی، محمدحسین اسلامی، اسماعیل قلیزاده و سعید سحرخیزان.
میثم حیدری قضاوت این دیدار را عهدهدار خواهد بود.