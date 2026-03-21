به گزارش ایلنا، در پایان شب نخست رقابت‌های هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 دیدار تیم های فوتبال آرسنال و اینتر به سود توپچی‌های لندن خاتمه یافت. در این بازی که از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) آغاز شد؛ اینتر در دیداری خانگی میزبان آرسنال در ورزشگاه سن‌سیرو بود و در نهایت مقابل میهمان خود تن به شکست 3 بر یک داد.

تک گل نراتزوری را پتار سوچیچ (18) زد و برای توپچی‌ها نیز علاوه بر بریس گابریل ژسوس (10 و 31)، ویکتور یوکرش (84) نیز گلزنی کرد.

در بازی همزمان؛ رئال مادرید در خانه و ورزشگاه سانتیاگو برنابئو در شب بریس امباپه و گلزنی وینی جونیور و بلینگام به پیروزی پُرگل 6 بر یک رسید تا اوضاع متلاطم اخیر را آرام‌تر کند، خصوصا که وینی و بلینگام اخیرا به شدت مورد انتقاد هواداران رئال قرار گرفته بودند.

کیلیان امباپه (5 و 26)، فرانکو ماستانتونو (51)، تیلو کرر (55-گل‌به‌خودی)، وینیسیوس جونیور (63) و جود بلینگام (80) گل‌های رئال در این بازی را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی؛ پاری‌سن‌ژرمن در حالی در لیسبون و خانه اسپورتینگ به میدان رفت که در پایان یک رالی خیلی کوتاه تن به شکست 2 بر یک داد.

خویچا کواراتسخلیا در دقیقه 79 تک گل تیم تحت هدایت انریکه را وارد دروازه میزبان کرد.

همچنین دورتموندنیز در انگلیس و ورزشگاه خانگی تاتنهام تن به شکست 2 بر صفر داد تا هوادارانش را شوکه کرده باشد.

در نهایت؛ ناپولی نیز در خانه کپنهاگن، میزبان 10 نفره خود با تساوی یک - یک متوقف شد.

برای ناپلی‌ها؛ اسکات مک‌تامینی در دقیقه 39 گلزنی کرد.

در آخرین بازی امشب نیز ویارئال در آمستردام و مقابل آژاکس با نتیجه 2 بر یک شکست خورد.

رقابت‌های هفته هفتم لیگ قهرمانان اروپا 26-2025 امشب (چهارشنبه) و با برگزاری 9 بازی باقی مانده پی گرفته خواهد شد.

