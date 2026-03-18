تساوی بدون گل ملوان و سپاهان در اصفهان

به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و ملوان بندر انزلی از ساعت 15:30 امروز (شنبه) در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان به تساوی بدون گل رضایت دادند.

محمد دانشگر در دقیقه 60 این دیدار برای سپاهان گلزنی کرد، اما با بازبینی تصاویر این گل مردود اعلام شد.

شاگردان محرم نویدکیا که در بازی مقابل ملوان مهره کلیدی خود یعنی ریکاردو آلوز را در اختیار نداشتند، با این تساوی 31 امتیازی شدند و همچنان در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند، هر چند که در صورت برتری پرسپولیس در دیدار فردا برابر فجر، این تیم را هم‌امتیاز خود خواهند دید.

شاگردان مازیار زارع نیز که نیم‌فصل دوم را با شوک کسر دو امتیاز به دلیل استفاده غیرمجاز از یک بازیکن آغاز کردند، با 21 امتیاز در جایگاه هشتم جدول ایستادند.

قضاوت این دیدار برعهده حسن اکرمی بود که غلامرضا ثابت ایمانی از ملوان را با کارت قرمز اخراج کرد و به ابوذر صفرزاده از ملوان و میلاد زکی‌پور از سپاهان کارت زرد نشان داد.

در دیگر بازی امروز، تیم‌های مس رفسنجان و خیبر خرم‌آباد از ساعت 16:30 در رفسنجان به مصاف هم رفته‌اند.

نتایج بازی‌های روز نخست از هفته شانزدهم لیگ برتر را در زیر مشاهده می‌کنید:

فولاد خوزستان صفر - چادرملو یزد صفر

پیکان 2 - ذوب‌آهن اصفهان صفر

برنامه بازی‌های روز سوم از هفته شانزدهم لیگ برتر به شرح زیر است:

یکشنبه - 28 دی ماه 1404

شمس آذر قزوین - استقلال خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

فجرسپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14، ورزشگاه پارس شیراز

استقلال - تراکتور تبریز، ساعت 16، ورزشگاه شهید نصیری یزد

