جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا
ترکیب ایران مقابل کره جنوبی اعلام شد
ترکیب تیم ملی فوتبال امید ایران برای بازی با کره جنوبی اعلام شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۱۵ امروز(چهارشنبه) نخستین بازی خود را در گروه C جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا مقابل کره جنوبی برگزار میکند.
با نظر امیدرضا روانخواه نفرات زیر در ترکیب تیم برای این بازی قرار گرفتند:
محمد خلیفه، مسعود محبی، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقیفرد، فرزین معاملهگری، پوریا لطیفیفر، محمد جواد حسیننژاد، مهدی گودرزی، عباس حبیبی، یادگار رستمی و رضا غندیپور