ترکیب ایران مقابل کره جنوبی اعلام شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت ۱۵ امروز(چهارشنبه) نخستین بازی خود را در گروه C جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا مقابل کره جنوبی برگزار می‌کند.

با نظر امیدرضا روانخواه نفرات زیر در ترکیب تیم برای این بازی قرار گرفتند:

محمد خلیفه، مسعود محبی، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی‌فرد، فرزین معامله‌گری، پوریا لطیفی‌فر، محمد جواد حسین‌نژاد، مهدی گودرزی، عباس حبیبی، یادگار رستمی و رضا غندی‌پور

