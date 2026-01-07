برترین شایعات نقل و انتقالات زمستانی: هدف مهم گواردیولا مشخص شد
منچسترسیتی همچنان تلاش خود برای جذب مارک گئهی، مدافع کریستال پالاس را ادامه میدهد؛ این در حالی است که بند آزادسازی قرارداد هری کین با رقم ۶۰ میلیون یورو دوباره فعال شده، اما بایرن مونیخ همزمان به دنبال تمدید قرارداد مهاجم انگلیسی خود است.
به گزارش ایلنا، آینده مارک گئهی در پنجره نقلوانتقالات زمستانی یکی از موضوعات داغ بازار خواهد بود. منچسترسیتی که پس از مصدومیتهای همزمان یوشکو گواردیول و روبن دیاس با کمبود جدی در خط دفاع مرکزی مواجه شده، همچنان گزینه جذب مدافع کریستال پالاس را روی میز دارد. بیبیسی گزارش داده است که انتقال گئهی به سیتی در ماه ژانویه «نباید از گزینهها کنار گذاشته شود.»
در همین حال، فابریتزیو رومانو اعلام کرده است که لیورپول نیز شرایط این مدافع انگلیسی را با دقت زیر نظر دارد. از سوی دیگر، بایرن مونیخ مذاکراتی را با نمایندگان گئهی آغاز کرده تا او را بهصورت آزاد در تابستان آینده جذب کند.
بایرن به دنبال حفظ هری کین؛ بند آزادسازی دوباره فعال شد
در ادامه تحولات نقلوانتقالاتی، گزارش فلوریان پلتنبرگ حاکی از آن است که بایرن مونیخ قصد دارد قرارداد هری کین را تمدید کند. طبق این گزارش، گفتوگوهای اولیه برای تمدید قرارداد مهاجم ۳۲ ساله آغاز شده و مدیران بایرن امیدوارند او را تا سال ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ در آلیانتسآرنا حفظ کنند.
با این حال، منابع نزدیک به باشگاه میگویند بایرن همزمان گزینههای جانشینی احتمالی را نیز بررسی میکند. پیشتر ESPN گزارش داده بود که بند فسخ قرارداد کین از همین ماه دوباره فعال شده و باشگاهها میتوانند با پرداخت ۶۰ میلیون یورو این مهاجم انگلیسی را جذب کنند.
وضعیت نامشخص رشفورد؛ بازگشت به اولدترافورد ممکن است؟
مارکوس رشفورد که این فصل بهصورت قرضی از منچستریونایتد به بارسلونا پیوسته، پس از کنار گذاشته شدن از برنامههای روبن آموریم، حالا ممکن است شانس بازگشت به اولدترافورد را پیدا کند. روزنامه میرر گزارش داده است که با جدایی آموریم، مسیر بازگشت رشفورد به یونایتد میتواند هموار شود.
بارسلونا بند خرید دائمی ۳۰ میلیون یورویی برای این بازیکن در اختیار دارد، اما به گزارش موندو دپورتیوو، فعال شدن این بند «قطعی» نیست. در همین حال، یونایتد درباره جذب اِدرسون، هافبک آتالانتا نیز پرسوجو کرده است. گفته میشود گالاتاسرای هم یکی از رقبای جدی برای جذب هافبک برزیلی است.
جستوجوی سرمربی جدید در منچستریونایتد
همزمان با تحولات نقلوانتقالاتی، روند انتخاب سرمربی جدید منچستریونایتد نیز آغاز شده است. منابع ESPN اعلام کردهاند که مدیران این باشگاه ترجیح میدهند تا پایان فصل یک سرمربی موقت منصوب کنند و مذاکرات غیررسمی اولیهای با گزینههایی مانند اولهگونار سولسشر و مایکل کریک انجام شده است.
بر اساس این گزارش، انتخاب سرمربی دائمی احتمالاً به تابستان موکول خواهد شد. نامهایی چون الیور گلاسنر (کریستال پالاس)، توماس توخل، مائوریسیو پوچتینو و آندونی ایرائولا نیز در فهرست گزینههای بلندمدت یونایتد دیده میشوند.
پیشنهاد الهلال برای لواندوفسکی
در دیگر خبرها، طبق گزارش اسپورت ایتالیا، باشگاه الهلال عربستان برای جذب روبرت لواندوفسکی با بارسلونا تماس گرفته است. این تیم عربستانی قصد دارد در ماه جاری خط حمله خود را تقویت کند و سیمونه اینزاگی علاقهمند است مهاجم ۳۷ ساله لهستانی را به ترکیب تیمش اضافه کند.
لواندوفسکی این فصل در لالیگا عملکرد درخشانی داشته و در ۱۴ بازی، ۹ گل به ثمر رسانده است. با این حال، هنوز قرارداد جدیدی با بارسلونا امضا نکرده و نام او پیشتر در کنار باشگاه شیکاگو فایر آمریکا نیز مطرح شده بود.
انتقال قطعی
در بخش نقلوانتقالات قطعی، باشگاه کلن آلمان مدافع منچسترسیتی، جاهمای سیمپسون-پوزی را تا پایان فصل بهصورت قرضی به خدمت گرفت.
سایر شایعات نقلوانتقالاتی
در سایر اخبار نقلوانتقالات:
میلان در تلاش است قرارداد رافائل لیائو را تمدید کند؛ قرارداد فعلی او تا تابستان ۲۰۲۸ اعتبار دارد.
لایپزیگ قصد فروش یان دیومانده در این ماه را ندارد.
لیورپول با جدایی قرضی فدریکو کیهزا مخالفت کرده است.
میلان مذاکراتی را برای تمدید قرارداد مایک مانیان آغاز کرده است.
وستهام به دنبال جذب قرضی دروازهبان النصر، بنتو، با بند خرید دائمی ۱۰ میلیون پوندی است.
فنرباغچه شرایط کریستوفر انکونکو را بررسی میکند.
داویده فراتزی همچنان در فهرست خرید یوونتوس قرار دارد.
مذاکرات لاتزیو و فنرباغچه برای انتقال متئو گوندوزی ادامه دارد.