رودریگو: بازگشت غیرمنتظره‌ای که حرف ژابی را ثابت کرد

رودریگو: بازگشت غیرمنتظره‌ای که حرف ژابی را ثابت کرد
رودریگو گوئس، وینگر برزیلی رئال مادرید، پس از ماه‌ها احساس ناامنی و انتقادات هواداران، در چند هفته اخیر دوباره به مهره‌ای تعیین‌کننده تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، رودریگو ماه‌ها در برنابئو با حس ناخوشایند نادیده گرفته شدن دست‌وپنجه نرم می‌کرد. هواداران بیشتر به ستاره‌های دیگر توجه داشتند و هر اقدامی از او زیر ذره‌بین قرار می‌گرفت. با این حال، فوتبال همیشه پیچ‌وخم‌های غیرمنتظره‌ای دارد و رودریگو در زمانی که تردیدها به اوج رسیده بود، دوباره سر برآورد.

در حالی که گونزالو با هت‌تریک استثنایی‌اش در نقش امباپه‌وار ظاهر شد و انتقادات به سمت نیمکت و ژابی آلونسو رفت، همان مربی که همواره به رودریگو باور داشت، دوباره حق به جانب شد. آلونسو حتی در مقاطعی رودریگو را بر اندریک ترجیح داد و تصمیم‌هایی گرفت که همه‌پسند نبود، اما باور داشت که «زمین می‌سپارد و زمین می‌گیرد».

زمین دوباره حرف زد؛ این بار به نفع رودریگو. او که از فینال کوپا دل ری فصل گذشته (هنوز زیر نظر آنچلوتی) مورد انتقاد بود، با آمدن آلونسو نه تنها بهبود نیافت، بلکه به حاشیه رانده شد. براهیم دیاز، گونزالو و ماستانتونو جلوتر از او قرار داشتند و نقشش به دقایق پراکنده محدود شده بود. اما فرصت رسید.

رودریگو در چهار بازی از پنج دیدار اخیر از ابتدا به میدان رفته و با دو گل و سه پاس گل پاسخ داده است. فراتر از آمار، اعتماد به نفس، جرقه و تأثیرگذاری او روی بازی تیم بازگشته است. نقطه عطف در لیگ قهرمانان مقابل منچسترسیتی بود؛ تیمی که بارها به دنبال جذب او بود. رودریگو گل زد و لبخند به چهره‌اش بازگشت.

آلونسو درباره او می‌گوید: «هرچه بیشتر با او ارتباط برقرار کنیم، بازی بعدی بهتر می‌شود. ما به بهترین حالت او نیاز داریم و او بازی کاملی انجام داد.»

در والدبباس همه چیز روشن است: رودریگو دوباره یک دارایی استراتژیک شده؛ هم برای امروز و هم برای آینده. فوتبال نشان داد که زندگی یک بازیکن می‌تواند در عرض چند هفته از حاشیه به مرکز صحنه تغییر کند. این همان ذهنیتی است که می‌تواند یک حرفه را در چشم به هم زدنی دگرگون سازد.

