اعزام شمشیربازان اپه ایران به کاپ جهانی فجیره

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، کاپ جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه در دو بخش انفرادی و تیمی از فردا پنجشنبه به میزبانی فجیره امارات آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، ملی‌پوشان اپه ایران بامداد امروز (چهارشنبه) عازم فجیره محل برگزاری این مسابقات شدند.

فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی در بخش بانوان و بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی در بخش مردان ، به نمایندگی از کشورمان در این رویداد جهانی به روی پیست می‌روند.

همچنین بیرکوف و یوسفی کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران را در این مسابقات تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/