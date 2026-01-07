اعزام شمشیربازان اپه ایران به کاپ جهانی فجیره
کاپ جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه از فردا پنجشنبه به میزبانی فجیره امارات آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، کاپ جهانی شمشیربازی در اسلحه اپه در دو بخش انفرادی و تیمی از فردا پنجشنبه به میزبانی فجیره امارات آغاز میشود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، ملیپوشان اپه ایران بامداد امروز (چهارشنبه) عازم فجیره محل برگزاری این مسابقات شدند.
فاطمه خراسانی، ریحانه رضایی و سارا سیدرضایی در بخش بانوان و بهنام بیک، محمد اسماعیلی، علی نمازی و محمد رحیمی در بخش مردان ، به نمایندگی از کشورمان در این رویداد جهانی به روی پیست میروند.
همچنین بیرکوف و یوسفی کادر فنی تیم ملی شمشیربازی اپه ایران را در این مسابقات تشکیل میدهند.