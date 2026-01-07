تمدید قرارداد نیمار با سانتوس تا پایان ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، نیمار روز سه‌شنبه با امضای قرارداد جدیدی، ماندن خود در سانتوس تا پایان سال ۲۰۲۶ را قطعی کرد و این خبر از طریق شبکه‌های اجتماعی رسمی باشگاه منتشر شد. این بازیکن ۳۳ ساله در پیام خود، سال ۲۰۲۵ را «خاص و در عین حال چالش‌برانگیز» توصیف کرد.

نیمار در این پیام گفت: «سال ۲۰۲۵ برای من سالی ویژه و پرچالش بود؛ سالی سرشار از شادی و غلبه بر موانعی که تنها به لطف عشق شما توانستم از آن‌ها عبور کنم. اکنون سال ۲۰۲۶ فرا رسیده و سرنوشت نمی‌توانست شکل دیگری داشته باشد. سانتوس جای من است؛ اینجا خانه من است، جایی که احساس امنیت و خوشبختی می‌کنم و می‌خواهم باقی رؤیاهایم را در کنار شما محقق کنم.»

این ستاره برزیلی ژانویه گذشته به باشگاه دوران کودکی‌اش بازگشت و با وجود مصدومیت‌های متعدد و شرایط دشوار سانتوس در رقابت‌های سری A برزیل، نقش مهمی در بقای این تیم در سطح اول فوتبال این کشور ایفا کرد. سانتوس در هفته‌های پایانی فصل موفق شد از سقوط به دسته پایین‌تر جلوگیری کند.

باشگاه سانتوس پیش‌تر در ۲۲ دسامبر اعلام کرده بود که نیمار، که در سال‌های اخیر با مصدومیت‌های مکرر زانو دست‌وپنجه نرم کرده، تحت یک عمل جراحی جزئی و موفق روی زانوی چپ خود قرار گرفته است. او از زمان پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) در دیدارهای مقدماتی جام جهانی در اکتبر ۲۰۲۳، دیگر برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته است.

با این حال، نیمار همچنان امیدوار است بتواند در فهرست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی تابستان آینده قرار بگیرد. کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، نیز بارها تأکید کرده که در صورت آمادگی کامل بدنی، نیمار گزینه‌ای جدی برای دعوت به تیم ملی خواهد بود.

نیمار پس از پیوستن به سانتوس در ابتدای سال ۲۰۲۵، در ۳۴ بازی موفق به زدن ۱۱ گل شد و یکی از مهره‌های کلیدی تیم در مسیر بقا در لیگ برتر برزیل به شمار می‌رفت.

سانتوس قرار است رقابت‌های خود در قهرمانی ایالتی سائوپائولو را از ۱۰ ژانویه آغاز کند و نخستین دیدار این تیم در فصل جدید سری A برزیل نیز ۲۸ ژانویه برابر شاپه‌کوئنزه برگزار خواهد شد.

