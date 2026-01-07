خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید قرارداد نیمار با سانتوس تا پایان ۲۰۲۶

تمدید قرارداد نیمار با سانتوس تا پایان ۲۰۲۶
کد خبر : 1738613
لینک کوتاه کپی شد.

نیمار، ستاره سرشناس فوتبال برزیل، قرارداد خود با باشگاه سانتوس را تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید کرد.

به گزارش ایلنا، نیمار روز سه‌شنبه با امضای قرارداد جدیدی، ماندن خود در سانتوس تا پایان سال ۲۰۲۶ را قطعی کرد و این خبر از طریق شبکه‌های اجتماعی رسمی باشگاه منتشر شد. این بازیکن ۳۳ ساله در پیام خود، سال ۲۰۲۵ را «خاص و در عین حال چالش‌برانگیز» توصیف کرد.

نیمار در این پیام گفت: «سال ۲۰۲۵ برای من سالی ویژه و پرچالش بود؛ سالی سرشار از شادی و غلبه بر موانعی که تنها به لطف عشق شما توانستم از آن‌ها عبور کنم. اکنون سال ۲۰۲۶ فرا رسیده و سرنوشت نمی‌توانست شکل دیگری داشته باشد. سانتوس جای من است؛ اینجا خانه من است، جایی که احساس امنیت و خوشبختی می‌کنم و می‌خواهم باقی رؤیاهایم را در کنار شما محقق کنم.»

این ستاره برزیلی ژانویه گذشته به باشگاه دوران کودکی‌اش بازگشت و با وجود مصدومیت‌های متعدد و شرایط دشوار سانتوس در رقابت‌های سری A برزیل، نقش مهمی در بقای این تیم در سطح اول فوتبال این کشور ایفا کرد. سانتوس در هفته‌های پایانی فصل موفق شد از سقوط به دسته پایین‌تر جلوگیری کند.

باشگاه سانتوس پیش‌تر در ۲۲ دسامبر اعلام کرده بود که نیمار، که در سال‌های اخیر با مصدومیت‌های مکرر زانو دست‌وپنجه نرم کرده، تحت یک عمل جراحی جزئی و موفق روی زانوی چپ خود قرار گرفته است. او از زمان پارگی رباط صلیبی قدامی (ACL) در دیدارهای مقدماتی جام جهانی در اکتبر ۲۰۲۳، دیگر برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته است.

با این حال، نیمار همچنان امیدوار است بتواند در فهرست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی تابستان آینده قرار بگیرد. کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، نیز بارها تأکید کرده که در صورت آمادگی کامل بدنی، نیمار گزینه‌ای جدی برای دعوت به تیم ملی خواهد بود.

نیمار پس از پیوستن به سانتوس در ابتدای سال ۲۰۲۵، در ۳۴ بازی موفق به زدن ۱۱ گل شد و یکی از مهره‌های کلیدی تیم در مسیر بقا در لیگ برتر برزیل به شمار می‌رفت.

سانتوس قرار است رقابت‌های خود در قهرمانی ایالتی سائوپائولو را از ۱۰ ژانویه آغاز کند و نخستین دیدار این تیم در فصل جدید سری A برزیل نیز ۲۸ ژانویه برابر شاپه‌کوئنزه برگزار خواهد شد.

تمدید قرارداد نیمار با سانتوس تا پایان ۲۰۲۶

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی