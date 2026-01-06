خبرگزاری کار ایران
الوداد نبود؛ پیروزی هفت گله پرسپولیس مقابل حریف فرضی!
کد خبر : 1738494
تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی آماده‌سازی قطر، تیم قطری هفت گل زد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در‌ دومین روز اردوی‌ آماده‌سازی‌ نیم فصل خود، عصر امروز از ساعت ۱۸ در کمپ تمرینی اسپایر، به مصاف مشیرب قطر رفت که در نهایت توانست این تیم را ۷ بر صفر شکست دهد.

برای پرسپولیس در این دیدار علی علی‌پور ۲ بار، مرتضی پورعلی‌گنجی، محمد امین کاظمیان، ابوالفضل بابایی ۲ بار و امیرحسین محمودی گلزنی کردند.

نکته جالب توجه و مهم اینکه با اعلام رسمی باشگاه و همچنین پیمان حدادی، مدیرعامل پرسپولیس، سرخ‌ها قرار بود امروز به مصاف تیم قدرتمند الوداد مراکش بروند اما به یک‌باره حریف سرخپوشان تغییر کرد.

وقتی خبر از گل‌باران پرسپولیس می‌آمد این تعداد گل مقابل قهرمان مراکش بسیار تعجب برانگیز بود اما مشخص شد که سرخ‌ها به مصاف یک تیم ناشناخته قطری رفته‌اند و تا توانستند گل زدند.

حالا باید دید آیا پرسپولیس در روزهای آینده با الوداد مراکش بازی خواهد کرد یا این مسابقه تدارکاتی به کلی لغو شده است.

انتهای پیام/
