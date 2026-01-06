سفر سرمربی تیم ملی به عربستان برای نظارت بر عملکرد تیم امید
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای بررسی روند فنی تیم امید راهی عربستان می شود.
به گزارش ایلنا، امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امروز با هدف نظارت بر عملکرد تیم فوتبال امید کشورمان در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا راهی عربستان سعودی میشود.
تیم فوتبال امید ایران در این رقابتها در گروه خود با تیمهای ازبکستان، کرهجنوبی و لبنان همگروه است و ملیپوشان کشورمان فردا در نخستین دیدار خود به مصاف تیم کرهجنوبی خواهند رفت.
حضور سرمربی تیم ملی بزرگسالان در محل برگزاری این مسابقات، در راستای رصد دقیق روند فنی تیم امید و هماهنگی بیشتر میان تیمهای ملی در ردههای مختلف سنی انجام میشود.