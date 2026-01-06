به گزارش ایلنا، در چند ماه گذشته باشگاه پرسپولیس بارها در خصوص ساخت استادیوم اختصاصی اظهاراتی را انجام داده بود. گفته میشد بانک شهر در محله طرشت تهران زمین استادیوم را داده است و حالا پیمان حدادی صحبتهای جدیدی را در این خصوص مطرح کرده است.

او در این خصوص گفت: ما دو هدف جدید و اصلی تعریف کردیم، یکی توسعه روابط بین‌الملل است و یکی هم توسعه زیرساخت‌ها. ما برای مجموعه شهدای گمنام، شهید کاظمی و شهید درفشی‌فر صحبت کردیم. ما باید تلاش کنیم خود شهدای گمنام و درفشی فر را احیا کنیم تا درآمد داشته باشد.

حدادی ادامه داد: بانک شهر تنها سهامدار ما نیست و بقیه هم هستند. بانکها صاحب بزرگترین و پرافتخارترین تیم ایران هستند. جدیدا مجموعه درفشی‌فر و شهدای گمنام 700 میلیارد تومان ارزشگذاری شدند و الان مجموع این دو ورزشگاه 2900 میلیارد تومان است و این 2200 میلیارد برای بانک‌ها است.

مدیرعامل قرمزها افزود: برند باشگاه قبلا نزدیک دو هزار میلیارد تومان بود و به همین خاطر سهامداران نباید نگران باشند چون این جزو دارایی آنهاست. کما اینکه در مقایسه با تیمهای رقیب، خیلی پول زیادی به باشگاه تزریق نشده است.

او درباره ورزشگاه توضیح داد: در خصوص ورزشگاه، بانک شهر یک زمین به ما معرفی کرد و زمین نسبت به چیزی که ما میخواهیم استادیوم بسازیم کوچکتر است. نظر ما این است که استادیوم 66 هزار نفری باشد و باید سعی کنیم زمینهای اطراف را بخریم.

