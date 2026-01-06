برای حضور در رقابت های بین المللی جام ایوان یاریگین روسیه
ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد مشخص شد
تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان در رقابت های بین المللی جام ایوان یاریگین روسیه حضور خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این رقابت ها به شرح زیر است:
57 کیلوگرم: مهدی ویسی
61 کیلوگرم: مهدی رحیمی - علی قلی زادگان
65 کیلوگرم: آرمین حبیب زاده - یاسین رضایی
70 کیلوگرم: علی خرمدل
74 کیلوگرم: امیرحسین حسینی
79 کیلوگرم: عرفان الهی
86 کیلوگرم: سجاد غلامی
92 کیلوگرم: هادی شرفبیانی
97 کیلوگرم: علیرضا رکابی
125 کیلوگرم: محمد عالی تبار - مهدی هاشمی
مربیان: فرشید قبادی - حسن عزیزی - حسین ضیایی
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روزهای طی روزهای 8 تا 13 بهمن ماه برگزار می شود.