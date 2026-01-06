ترکیب تیم منتخب کشتی آزاد مشخص شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، ترکیب تیم اعزامی کشورمان به این رقابت ها به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: مهدی ویسی

61 کیلوگرم: مهدی رحیمی - علی قلی زادگان

65 کیلوگرم: آرمین حبیب زاده - یاسین رضایی

70 کیلوگرم: علی خرمدل

74 کیلوگرم: امیرحسین حسینی

79 کیلوگرم: عرفان الهی

86 کیلوگرم: سجاد غلامی

92 کیلوگرم: هادی شرفبیانی

97 کیلوگرم: علیرضا رکابی

125 کیلوگرم: محمد عالی تبار - مهدی هاشمی

مربیان: فرشید قبادی - حسن عزیزی - حسین ضیایی

رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام ایوان یاریگین روزهای طی روزهای 8 تا 13 بهمن ماه برگزار می شود.

