تیم منتخب کشتی فرنگی بامداد امروز راهی ترکیه شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات تیم ملی کشورمان به شرح زیر است:

55 کیلوگرم: کیانوش شمشیری - مهدی کمالی

60 کیلوگرم: محمد عشیری

63 کیلوگرم: رضا بهمنی - علی حاجیوند

67 کیلوگرم: محمد اسکندری

72 کیلوگرم: امید بهمنی - کیا رستمی

77 کیلوگرم: علی اصغر سام دلیری

82 کیلوگرم: محمد ارجمند

87 کیلوگرم: محمدحسین استاد محمد معمار

97 کیلوگرم: امیررضا مرادیان

130 کیلوگرم: آرمان طهماسبی

سرمربی: حسن رنگرز

مربیان: بابک ولی محمدی - قهرمان خوشیده

رقابت های کشتی فرنگی جام وهبی امره ترکیه روزهای 18 و 19 دی ماه درشهر آنتالیا برگزار می شود.

