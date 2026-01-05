دلیل اخراج آموریم از یونایتد مشخص شد

به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی ۴۰ ساله منچستریونایتد، پیش از دیدار برابر لیدز یونایتد در ورزشگاه الند رود، در جلسه‌ای با جیسون ویلکاکس، مدیر ورزشی باشگاه، به‌شدت عصبانی شد؛ اتفاقی که در نهایت سرنوشت او را رقم زد.

منابع نزدیک به باشگاه مدعی‌اند این جلسه قرار بود نگاهی مثبت به روند پیشرفت تیم داشته باشد، اما با مطرح شدن بحث سیستم تاکتیکی مورد علاقه آموریم -آرایش ۳-۴-۳- فضای جلسه به تنش کشیده شد و واکنش تند سرمربی پرتغالی، شرایط را به نقطه بی‌بازگشت رساند.

آموریم در اظهاراتی جنجالی که عملاً پایان کارش را رقم زد، به خبرنگاران گفته بود:«من برای سرمربیگری منچستریونایتد نیامده‌ام، بلکه آمده‌ام مدیر این تیم باشم، نه صرفاً مربی. این موضوع کاملاً روشن است. می‌دانم نام من توخل، کونته یا مورینیو نیست، اما من مدیر منچستریونایتد هستم.»

او ادامه داد: «قرار بود این روند ۱۸ ماه ادامه داشته باشد یا تا زمانی که هیئت‌مدیره تصمیم به تغییر بگیرد. قصد استعفا ندارم و کارم را تا زمانی که فرد دیگری برای جایگزینی بیاید، ادامه می‌دهم.»

با این حال، این وعده ۱۸ ماهه هرگز محقق نشد. به نوشته روزنامه تلگراف، کمتر از ۲۴ ساعت پس از این اظهارات، حکم برکناری آموریم صادر شد و او در عمل «سرمربی در حال جدایی» تلقی می‌شد. در این گزارش آمده است که جایگاه آموریم به‌دلیل نتایج و حواشی، «غیرقابل‌دوام» شده بود.

در طول ۱۴ ماه حضور آموریم در اولدترافورد، بارها درباره کارآمدی سیستم ۳-۴-۳ او تردیدهایی مطرح شد. هرچند این مربی پرتغالی با هدف ایجاد ثبات و «جهت‌گیری مشخص» به یونایتد آمده بود، اما در عمل تیم دچار سردرگمی شد و بازیکنان در اجرای خواسته‌های تاکتیکی او با مشکل مواجه بودند. از سوی دیگر، پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی نیز بدون جذب بازیکنان کاملاً متناسب با تفکرات او سپری شد.

منچستریونایتد در تابستان ۲۰۲۵ هزینه قابل توجهی برای جذب بازیکنانی انجام داد که توانایی بازی در چند پست و سیستم‌های مختلف را داشته باشند. با وجود آنکه آموریم در برخی بازی‌ها برابر نیوکاسل و ولورهمپتون تغییراتی جزئی در برنامه‌هایش ایجاد کرد، اما در مقاطع حساس بار دیگر به سیستم همیشگی خود بازگشت؛ رویکردی که به‌عنوان لجاجت تاکتیکی از سوی مدیران باشگاه تلقی شد.

بر اساس این گزارش‌ها، واکنش تند آموریم به انتقادات ویلکاکس، مدیران ارشد باشگاه را به این جمع‌بندی رساند که او منچستریونایتد را تا نهایت توان خود پیش برده و ادامه همکاری ثمربخش نخواهد بود.

در نهایت، عمر برادا، مدیر اجرایی باشگاه، تصمیم نهایی را اتخاذ کرد؛ تصمیمی که در جلسه‌ای با حضور ویلکاکس در صبح دوشنبه به آموریم ابلاغ شد و ساعاتی بعد، چمدان‌ها برای ترک اولدترافورد بسته شد.

در همین حال، روزنامه سان به نقل از منابعی در باشگاه مدعی شده است که برخی معتقدند آموریم خود تمایل به جدایی داشته و با رفتارهایش به‌دنبال نوعی «خودتخریبی» برای تسهیل خروج از منچستریونایتد بوده است؛ ادعایی که البته از سوی این مربی پرتغالی تأیید نشده است.

